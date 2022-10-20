Як категорично не можна зберігати тушонку, щоб її не довелося викинути

Серед численних консервацій тушонка займає чи не перше місце за популярністю. Але це справді дуже практично та поживно: з'ївши її навіть трохи, ви забудете про відчуття голоду надовго.
Проте варто вміти правильно зберігати консерву, щоб її не довелося викидати дарма.
Основні та надійні правила зберігання тушонки читайте нижче в матеріалі Styler.
Термін зберігання тушонки - дві-три доби, але не лякайтеся такому малому проміжку часу. Стільки в середньому простоїть відкрита банка. Максимальна придатність консервованого продукту становить від 2 до 10 років у залежності від тари, рецептури, умов утримання.
Холодильник
Якщо банка ще закрита, то зберігати її в холодильній камері не має сенсу. Термін придатності від цього не збільшиться. Краще спустити її в підвал, погріб або комору. У холодильнику зберігайте лише відкриті банки. Так продукт простоїть до трьох днів.
Також не можна залишати тушонку в залізних консервних банках, якщо вони відкриті. Відразу перекладіть в скляну, керамічну місткість та надягніть герметичну кришку.
Морозилка
У морозильній камері зазвичай зберігають відкриту продукцію. Якщо ви вже відкрили тушонку та не доїли, покладіть до морозилки, де вона прекрасно зберігатиметься протягом 60 днів.
Заморожувати потрібно у відповідній тарі:
Категорично не можна морозити в:
Кімнатна температура
Якщо залишаєте тушонку просто в кімнаті, то тримайте її якомога далі від опалювальних приладів, сонячного світла. Небажано також залишати у ванній та інших сирих приміщеннях. Краще підходять шафи, антресолі, комори.
Відкрита тушонка простоїть при кімнатних умов не більше шести годин. Точний термін придатності залежить від початкової температури: чим тепліше, тим менше вона збережеться.
До речі, раніше ми ділилися рецептом простої тушонки з кашею, яка врятує в разі відсутності світла.
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