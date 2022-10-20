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Як категорично не можна зберігати тушонку, щоб її не довелося викинути

Праивла тривалого зберігання тушонки (фото: кадр із відео)
Автор: Юлія Гаюк

Серед численних консервацій тушонка займає чи не перше місце за популярністю. Але це справді дуже практично та поживно: з'ївши її навіть трохи, ви забудете про відчуття голоду надовго.

Проте варто вміти правильно зберігати консерву, щоб її не довелося викидати дарма.

Основні та надійні правила зберігання тушонки читайте нижче в матеріалі Styler.

Від чого залежить термін зберігання тушонки

Термін зберігання тушонки - дві-три доби, але не лякайтеся такому малому проміжку часу. Стільки в середньому простоїть відкрита банка. Максимальна придатність консервованого продукту становить від 2 до 10 років у залежності від тари, рецептури, умов утримання.

Умови зберігання

Холодильник

Якщо банка ще закрита, то зберігати її в холодильній камері не має сенсу. Термін придатності від цього не збільшиться. Краще спустити її в підвал, погріб або комору. У холодильнику зберігайте лише відкриті банки. Так продукт простоїть до трьох днів.

Також не можна залишати тушонку в залізних консервних банках, якщо вони відкриті. Відразу перекладіть в скляну, керамічну місткість та надягніть герметичну кришку.

Морозилка

У морозильній камері зазвичай зберігають відкриту продукцію. Якщо ви вже відкрили тушонку та не доїли, покладіть до морозилки, де вона прекрасно зберігатиметься протягом 60 днів.

Заморожувати потрібно у відповідній тарі:

  • вакуумний пакет
  • поліетиленовий мішок
  • пластиковий контейнер

Категорично не можна морозити в:

  • металевій тарі
  • харчовій плівці
  • скляному посуді

Кімнатна температура

Якщо залишаєте тушонку просто в кімнаті, то тримайте її якомога далі від опалювальних приладів, сонячного світла. Небажано також залишати у ванній та інших сирих приміщеннях. Краще підходять шафи, антресолі, комори.

Відкрита тушонка простоїть при кімнатних умов не більше шести годин. Точний термін придатності залежить від початкової температури: чим тепліше, тим менше вона збережеться.

До речі, раніше ми ділилися рецептом простої тушонки з кашею, яка врятує в разі відсутності світла.

Читайте також, як самостійно зробити заправку для борщу в банці.

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