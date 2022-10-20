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Как категорически нельзя хранить тушенку, чтобы ее не пришлось выбросить

Правила длительного хранения тушенки (фото: кадр из видео)
Автор: Юлия Гаюк

Среди многочисленных консерваций тушенка занимает едва ли не первое место по популярности. Но это действительно очень практично и питательно: съев ее даже немного, вы забудете об ощущении голода надолго.

Однако следует уметь правильно хранить консерву, чтобы ее не пришлось выбрасывать зря.

Основные и надежные правила хранения тушенки читайте ниже в материале Styler.

От чего зависит срок хранения тушенки

Срок хранения тушенки - двое-трое суток, но не пугайтесь такому малому промежутку времени. Столько в среднем простоит открытая банка. Максимальная пригодность консервированного продукта составляет от 2 до 10 лет в зависимости от тары, рецептуры, условий содержания.

Условия хранения

Холодильник

Если банка еще закрыта, то хранить ее в холодильной камере не имеет смысла. Срок годности этого не увеличится. Лучше спустить ее в подвал, погреб или амбар. В холодильнике храните только открытые банки. Так продукт простоит до трех дней.

Также нельзя оставлять тушенку в железных консервных банках, если они открыты. Сразу переложите в стеклянную, керамическую емкость и наденьте герметичную крышку.

Морозилка

В морозильной камере обычно хранят открытую продукцию. Если вы уже открыли тушенку и не доели, положите в морозилку, где она будет прекрасно храниться в течение 60 дней.

Замораживать нужно в соответствующей таре:

  • вакуумный пакет
  • полиэтиленовый мешок
  • пластиковый контейнер

Категорически нельзя морозить в:

  • пищевой пленке
  • стеклянной посуде
  • металлической таре

Комнатная температура

Если оставляете тушенку прямо в комнате, то держите ее подальше от отопительных приборов, солнечного света. Нежелательно оставлять в ванной и других сырых помещениях. Лучше подходят шкафы, антресоли, амбары.

Открытая тушенка простоит при комнатных условиях не больше шести часов. Точный срок годности зависит от начальной температуры: чем теплее, тем меньше она сохранится.

Кстати, раньше мы делились рецептом простой тушенки с кашей, которая спасет в случае отсутствия света.

Читайте также, как самостоятельно произвести заправку для борща в банке.

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