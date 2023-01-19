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Як із молока приготувати добриво для кімнатних рослин і розсади: покрокова інструкція

Як зробити добриво з молока (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Молоко корисне не лише для здоров'я людини. Воно може збагатити корисними мінералами і вітамінами навіть рослини. Втім, недостатньо ним просто полити зелень - з молока слід приготувати спеціальне добриво.

Про те, як із молока зробити корисну підживку для розсади і кімнатних рослин, розповідаємо у матеріалі нижче.

Як приготувати підживку для кімнатних рослин

Молочні підгодівлі забезпечують повноцінне живлення рослинам. Таке підживлення сприяє профілактиці хвороб. А ще - Вам не доведеться переживати за екологічність майбутнього врожаю, якщо таким розчином поливатимете розсаду.

Візьміть 1 літр відстояної води та розчиніть у ньому 1 чайну ложку молока. Добре розмішайте. Цей розчин вилийте у ґрунт. Перед цим потрібно полити вазони звичайною відстояною водою.

Невикористану суміш не варто зберігати, бо вона швидко псується. Для кожної підгодівлі робіть новий розчин.

Як зробити добриво для розсади

Молочне добриво дуже корисне для домашньої розсади, яку починають вирощувати з середини січня.

Візьміть склянку молока і додайте в нього чотири краплі йоду. Все це ретельно перемішайте й розчиніть у літрі чистої води.

Після цього цим розчином слід обприскувати розсаду раз на тиждень. Так вона ростиме швидше і буде міцною.

Подібне добриво можна використовувати і для розсади на городі. Правда, там потрібно буде дотримуватись дещо інших пропорцій та технології.

Розчиніть 1 літр молока у 9 літрах чистої води. Ці рідини мають бути кімнатної температури. Додайте до суміші 100 г цукру, а потім настоюйте розчин пів години.

Коли суміш готова, полийте нею компост на городі, притрусіть зверху землею. Так молочнокислі бактерії будуть ще краще працювати для створення екологічного добрива для городніх культур.

Також можна приготувати добриво на основі кислого молока. Для цього вам знадобляться дотриматись наступних кроків:

  • 1 л молока розчиніть у 10 л води
  • полийте сумішшю землю в радіусі не менше 50 см навколо квітів
  • додатково полийте чистою водою.

А якщо рослини вже були заражені фітофторозом, до розчину також потрібно додати кілька крапель йоду.

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