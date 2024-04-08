Як на iPhone: у новій версії Android будуть проблеми з Bluetooth

Деталі про майбутню функцію

Ця функція покликана підвищити ефективність майбутньої мережі "Знайди мій пристрій" від Google, яка незабаром буде впроваджена. Вона використовуватиме Bluetooth для обміну даними між мільярдами пристроїв на базі Android.

Завдяки цьому, пристрої можуть обмінюватися сигналами через Bluetooth, а отримувана інформація буде зашифрована і відправлена на сервери Google. Тільки власники втрачених або вкрадених пристроїв зможуть відстежувати їх, якщо пристрої зареєстровані в їхньому обліковому записі Google.

Крім того, Google запевняє, що лише системні додатки зможуть керувати Bluetooth, що унеможливить спроби несанкціонованого доступу з боку третіх осіб.

Однак деяким користувачам може здатися, що це призведе до збільшення витрати заряду акумулятора та потенційно до використання для небажаного відстеження.

Найближчим часом стане зрозумілим, чи зможуть виробники Android-пристроїв налаштовувати цю поведінку або надати додаткові опції для тих, хто хоче контролювати відстеження або зберігати заряд акумулятора, вимикаючи Bluetooth.