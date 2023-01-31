Як і навіщо жінки маніпулюють чоловіками: головні прийомчики

Стосунки між чоловіком і жінкою в ідеалі мають бути чесними і відкритими на 100%, але це - лише в ідеалі. Насправді, до маніпуляцій вдаються усі, як чоловіки так і жінки, і мета може бути різна: домогтися свого від партнера, заспокоїти його, вселити в нього віру в себе і так далі.

У жінок прийомчики свої, а які саме - розповімо далі в матеріалі Styler.

Образа

Фраза "Я образилася" може подіяти на чоловіка так, що він не робитиме в майбутньому необдуманих вчинків.

Цікаво, що витягти таке зізнання може бути непросто, так як жінки часто мовчать і на фразу "Що трапилося?", видають "Нічого", при цьому продовжують своїм виглядом і настроєм показувати своє невдоволення.

Прохання про допомогу

Фразою "Допоможи мені" жінки роблять з чоловіка героя. Адже останнім приємно, що вони можуть стати для половинки підтримкою і опорою. Так чоловіки підтверджують свою мужність і силу, а жінки показують, наскільки їм важливо, щоб чоловік був поруч.

Відкрити банку, відкоркувати пляшку вина, приготувати обід, донести пакети - не соромтеся просити чоловіка про допомогу, особливо, коли вона дійсно вам потрібна.

Вибачення і визнання правоти

Щоб охолодити будь-який спір або сварку, жінка просто визнає правоту чоловіка. Навіть, якщо він не правий. Так партнер почне відчувати свою перемогу, але скоро вони обидва вже забудуть про те, з якого приводу лаялися.

Однак в деяких випадках жінка починає пояснювати свою точку зору і стояти на своєму вже після того, як у чоловіка відступили емоції. Так робити не треба, це впертість, через яку легко зіпсувати стосунки.

Мовчання

Маніпуляція мовчанням набагато ефективніше, ніж якісь інші фрази. Коли жінка мовчить, чоловік розуміє, наскільки він винен.

Ще гірше, якщо жінка знаходиться не поруч і ігнорує свого партнера. Тоді він усіма силами намагається домогтися її розташування.