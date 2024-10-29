Як Хелловін вплине на кожен знак Зодіаку. Астролог назвала секретні ритуали

Овен (21 березня - 19 квітня)

Для Овнів Хелловін може стати часом внутрішнього очищення. Ви, як вогняний знак, часто відчуваєте потужний приплив енергії. Але саме в цю ніч варто зосередитися на спокої та саморефлексії. Ритуали на відпущення минулого, як, наприклад, спалення старих листів або символічних речей, допоможуть звільнити місце для нового.

Ритуал: напишіть на папері те, що хочете залишити в минулому, спаліть цей аркуш і уявіть, як негатив покидає ваше життя.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Тельці зазвичай прагнуть до стабільності, але Хелловін може принести вам несподівані відкриття. Це час для заглиблення в свої підсвідомі страхи і роботи з ними. Енергія ночі допоможе вам розкрити глибинні бажання і пристрасті.

Ритуал: запаліть свічку і подумайте про свої страхи. Сконцентруйтесь на свічці і уявіть, як полум’я очищає ваше серце від цих страхів.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Для Близнюків Хелловін - це час містики і відкриттів. Ви можете відчути потужний приплив інтуїції. Ця ніч підштовхує вас до дослідження нових знань, тож займіться чимось творчим або почніть вивчати окультні науки.

Ритуал: створіть особистий амулет або талісман, який буде захищати вас від негативу та залучати позитивну енергію.

Гороскоп на Хелловін для всіх знаків Зодіаку (фото: unsplash.com)

Рак (21 червня - 22 липня)

Для Раків Хелловін - це період глибоких емоцій і підсвідомих прозрінь. Ця ніч може підштовхнути вас до роздумів про минуле, стосунки з близькими та родинні корені. Скористайтеся енергією Хелловіна, щоб розв’язати старі емоційні конфлікти.

Ритуал: медитація на воду або купання зі свічками допоможуть вам очистити свою емоційну сферу і зцілити внутрішні рани.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Левам Хелловін приносить можливість відчути себе в центрі уваги, але в містичному сенсі. Ви можете скористатися цим святом для підвищення своєї харизми і магнетизму. Це ідеальний час для участі у святкових заходах та ритуалах на залучення успіху.

Ритуал: запаліть золотисту свічку і вимовляйте афірмації, що стосуються вашого успіху та визнання. Візуалізуйте, як енергія свічки підсилює вашу привабливість.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Дівам варто бути обережними в цей час, оскільки енергія Хелловіна може викликати занепокоєння. Ви можете відчути необхідність у впорядкуванні своїх думок та оточення. Це час для медитацій і спокою.

Ритуал: приберіть свій простір, запаліть лавандову свічку і сконцентруйтесь на внутрішньому очищенні. Цей процес допоможе вам відновити гармонію.

Гороскоп на Хелловін для всіх знаків Зодіаку (фото: unsplash.com)

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Для Терезів Хелловін приносить час для роздумів про баланс у житті. Ви можете опинитися на роздоріжжі у стосунках або кар’єрі. Святкова атмосфера допоможе вам поглибити свою інтуїцію та знайти відповіді на важливі питання.

Ритуал: на заході сонця виконайте ритуал на гармонізацію: запаліть дві свічки (білу і чорну) і подумайте про те, як знайти баланс у житті.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Для Скорпіонів Хелловін - це їхнє свято! Це час, коли ваші природні містичні здібності на піку. Ви відчуваєте інтуїцію сильніше, ніж зазвичай, і можете легко розгадати таємниці. Це ідеальний момент для трансформацій і магічних практик.

Ритуал: виконайте ритуал очищення через вогонь. Напишіть свої бажання на папері і спаліть його, щоб вивільнити енергію для реалізації задуманого.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Для Стрільців Хелловін - це час відкриттів і нових досліджень. Ви можете відчути потяг до подорожей або духовного зростання. Святкова атмосфера розкриє перед вами нові горизонти.

Ритуал: сплануйте майбутню подорож або медитуйте на відкриті дороги, щоб залучити в своє життя нові можливості.

Гороскоп на Хелловін для всіх знаків Зодіаку (фото: unsplash.com)

Козоріг (22 грудня - 19 січня)

Козороги відчують потребу в захисті та стабільності. Це час для того, щоб створити сильний енергетичний захист. Ви можете залучити до свого життя матеріальні блага через ритуали на фінансовий успіх.

Ритуал: запаліть зелений камінь, як символ багатства, і візуалізуйте, як успіх приходить до вас.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Для Водоліїв Хелловін - це можливість вийти за рамки звичного і пізнати щось нове та незвичайне. Ви можете відчути тягу до окультних наук або експериментів.

Ритуал: проведіть ритуал на інтуїцію - медитуйте з аметистом, щоб підсилити свою здатність до передчуття і прозрінь.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Рибам Хелловін приносить глибокі емоційні та духовні переживання. Це ідеальний час для зцілення і духовних практик. Ви можете скористатися енергією цього дня для медитації та підвищення своєї інтуїції.

Ритуал: виконайте медитацію на воду або запаліть свічку і спостерігайте за її полум’ям, щоб заглибитися у свої внутрішні процеси і знайти відповіді на хвилюючі питання.

Гороскоп на Хелловін для всіх знаків Зодіаку (фото: unsplash.com)

Загальні поради на Хелловін

Хелловін - це час, коли варто заглибитися у свій внутрішній світ, звернути увагу на свої страхи і приховані бажання. Найкращі ритуали в цю ніч - це ритуали очищення, захисту та підсилення інтуїції. Запаліть свічки, зосередьтеся на своїх бажаннях і використовуйте енергію ночі для трансформації та змін у своєму житті.