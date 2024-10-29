Как Хэллоуин повлияет на каждый знак Зодиака. Астролог назвала секретные ритуалы

Овен (21 марта - 19 апреля)

Для Овнов Хэллоуин может стать временем внутреннем очищении. Вы как огненный знак часто чувствуете мощный приток энергии. Но именно в эту ночь следует сосредоточиться на покое и саморефлексии. Ритуалы на отпущение прошлого, как, например, сожжение старых писем или символических вещей, помогут освободить место для нового.

Ритуал: напишите на бумаге то, что хотите оставить в прошлом, сожгите этот лист и представьте, как негатив покидает вашу жизнь.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Тельцы обычно стремятся к стабильности, но Хэллоуин может принести вам неожиданные открытия. Это время для погружения в свои подсознательные страхи и работы с ними. Энергия ночи поможет вам раскрыть глубинные желания и страсти.

Ритуал: зажгите свечу и подумайте о своих страхах. Сосредоточьтесь на свече и представьте, как пламя очищает ваше сердце от этих страхов.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Для Близнецов Хэллоуин - это время мистики и открытий. Вы можете ощутить мощный приток интуиции. Эта ночь подталкивает вас к исследованию новых знаний, поэтому займитесь чем-нибудь творческим или начните изучать оккультные науки.

Ритуал: создайте личный амулет или талисман, который будет защищать вас от негатива и привлекать положительную энергию.

Гороскоп на Хэллоуин для всех знаков Зодиака (фото: unsplash.com)

Рак (21 июня - 22 июля)

Для Раков Хэллоуин - это период глубоких эмоций и подсознательных прозрений. Эта ночь может подтолкнуть вас к размышлению о прошлом, отношениях с близкими и родственниками. Воспользуйтесь энергией Хэллоуина, чтобы решить старые эмоциональные конфликты.

Ритуал: медитация на воду или купание со свечами помогут очистить свою эмоциональную сферу и исцелить внутренние раны.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львам Хэллоуин приносит возможность почувствовать себя в центре внимания, но в мистическом смысле. Вы можете воспользоваться этим праздником для повышения вашей харизмы и магнетизма. Это идеальное время для участия в праздничных мероприятиях и ритуалах для привлечения успеха.

Ритуал: зажгите золотистую свечу и произносите афирмации, касающиеся вашего успеха и признания. Визуализируйте, как энергия свечи усиливает вашу привлекательность.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Девам следует быть осторожными в это время, поскольку энергия Хэллоуина может вызвать беспокойство. Вы можете почувствовать необходимость в упорядочении своих мыслей и окружающих. Это время для медитаций и покоя.

Ритуал: уберите свое пространство, зажгите лавандовую свечу и сконцентрируйтесь на внутреннем очищении. Этот процесс поможет вам восстановить гармонию.

Гороскоп на Хэллоуин для всех знаков Зодиака (фото: unsplash.com)

Весы (23 сентября - 22 октября)

Для Весов Хэллоуин приносит время для размышлений о балансе в жизни. Вы можете оказаться на развилке в отношениях или карьере. Праздничная атмосфера поможет углубить свою интуицию и найти ответы на важные вопросы.

Ритуал: на закате выполните ритуал на гармонизацию: зажгите две свечи (белую и черную) и подумайте о том, как найти баланс в жизни.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Для Скорпионов Хэллоуин - это их праздник! Это время, когда ваши естественные мистические способности на пике. Вы чувствуете интуицию сильнее обычного и можете легко разгадать тайны. Это идеальный момент для трансформаций и волшебных практик.

Ритуал: выполните ритуал очищения через огонь. Напишите свои желания на бумаге и сожгите его, чтобы высвободить энергию для реализации задуманного.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Для Стрельцов Хэллоуин - это время открытий и новых исследований. Вы можете почувствовать тягу к путешествиям или духовному росту. Праздничная атмосфера откроет перед вами новые горизонты.

Ритуал: спланируйте предстоящее путешествие или медитируйте на открытые дороги, чтобы привлечь в свою жизнь новые возможности.

Гороскоп на Хэллоуин для всех знаков Зодиака (фото: unsplash.com)

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козероги ощутят потребность в защите и стабильности. Это время для того, чтобы создать сильную энергетическую защиту. Вы можете привлечь к своей жизни материальные блага через ритуалы финансового успеха.

Ритуал: зажгите зеленый камень как символ богатства и визуализируйте, как успех приходит к вам.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Для Водолеев Хэллоуин - это возможность выйти за рамки привычного и узнать что-то новое и необычное. Вы можете почувствовать тягу к оккультным наукам или экспериментам.

Ритуал: проведите ритуал на интуицию - медитируйте с аметистом, чтобы усилить свою способность к предчувствию и прозрениям.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам Хэллоуин приносит глубокие эмоциональные и духовные переживания. Это идеальное время для исцеления и духовных практик. Вы можете использовать энергию в этот день для медитации и повышения своей интуиции.

Ритуал: проделайте медитацию на воду или зажгите свечу и наблюдайте за ее пламенем, чтобы углубиться в свои внутренние процессы и найти ответы на волнующие вопросы.

Гороскоп на Хэллоуин для всех знаков Зодиака (фото: unsplash.com)

Общие советы на Хэллоуин

Хэллоуин - это время, когда стоит углубиться в свой внутренний мир, обратить внимание на свои страхи и скрытые желания. Лучшие ритуалы в эту ночь - это ритуалы очищения, защиты и усиления интуиции. Зажгите свечи, сосредоточьтесь на своих желаниях и используйте энергию ночи для трансформации и перемен в своей жизни.