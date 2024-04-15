Як гумор рятує нас під час війни та у яких випадках він недоречний

У світі, де тривога і стрес є нормою, гумор стає нашим надійним союзником. Але чи всі сприймають його під час війни - питання.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал "В терапії" в Instagram.
Насправді жарти та гумор в цілому не лише відволікають нас від проблем, а ще і є потужним інструментом для психологічної стійкості, яку всім нам точно потрібно розвивати та підпитувати.
Віктор Франкл, засновник однієї зі шкіл психотерапії, колишній вʼязень концтабору, називав гумор ще однією зброєю в боротьбі за самозбереження.
Гумор - це не лише засіб розваги, він також є засобом адаптації до стресу і механізмом вираження емоцій. Гумор допомагає нам відчути себе менш самотніми у важкі моменти.
Коли ми сміємося разом з кимось, ми відчуваємо, що розділяємо свій тягар з іншими людьми, і це дає нам силу продовжувати йти вперед, а також покращує наш стан.
Як гумор рятує нас під час війни (фото: Getty images)
Звісно можна і потрібно продовжувати жартувати, але робити це треба обережно. Наприклад, самоіронія часто є безпечним способом зняття стресу.
Однак важливо подумати перед тим, як жартувати про когось. Якщо маєте сумніви, чи буде жарт образливим для інших, краще утриматися від нього і посміятися у себе в голові.
Раніше ми розповідали, як українська комікеса різко висловилася про російських гумористів.
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