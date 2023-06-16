Як гуманно позбавитися кротів на городі: перевірені способи

Як позбутися кротів на городі

Посадіть рослини-відлякувачі

До них відносяться - чорні боби, нарциси, імператорський рябчик чи квасоля, які не подобаються звіркам своїм запахам. Достатньо посадити рослини по периметру ділянки.

Додайте в нори сильно пахучі речовини

Наприклад, це можуть бути шматочки тканини, змочені в нафталіні чи бензині. Придатні для використання й рибні відходи. Різкі запахи відлякують шкідника.

Шумові пристрої

Крім різких запахів, кроти дуже не люблять сильного або дратівливого шуму та вібрації. Ви можете позбавитися кротів на ділянці простим способом: можна виготовити саморобні вертушки з пластикових ємностей або алюмінієвих банок і розмістити їх по всій ділянці.

Залийте ходи кротів

Якщо є вільний та необмежений доступ до води, можна спробувати затопити кротові ходи. Це потрібно робити хоча б кілька годин протягом кількох діб поспіль.

Паркан

Мабуть, найефективніший спосіб не допустити появи крота на ділянці - зробити огорожу на його периметрі. Це може бути канава, наповнена битим шифером або цеглою, вкопана в землю сітка від кротів, лист сталі або звичайний паркан.

Щоб бути ефективним проти кротів, паркан повинен входити на землю мінімум на 1 метр і хоча б на 20 сантиметрів височіти над нею.

Чи потрібно позбавлятися від кротів на ділянці?

Дуже часто люди ставлять собі питання, а чи справді потрібно позбавлятися цих звірів? Кроти знищують шкідливих комах та їх личинок, а також, коли риють тунелі, розпушують і аерують ґрунт. Їхні ходи є додатковим дренажем для ділянки, вони дозволяють відводити воду з місць, де раніше вона застоювалася. Виходить, що кроти на ділянці можуть бути навіть корисні.