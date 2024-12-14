Як говорити з сином про дівчаток: ось, чого ви маєте його обов'язково навчити

Рівність

Експерт радить пояснити синові, що повага - це не тільки ввічливість, а й багато інших речей, які йому точно знадобляться у спілкуванні з дівчатками.

"Почніть із того, що всі люди рівні. Поясніть синові, що дівчатка мають ті ж права, що й хлопці: право на свої думки, почуття, кордони. Наголосіть, що повага - це не лише ввічливість, а й уміння приймати "ні", слухати й враховувати почуття іншої людини", - каже Віталій Курсік.

Емпатія

Він додає, що також варто поговорити з хлопчиком про те, що таке емпатія та пояснити йому, як вона працює.

"Поговоріть про емпатію. Запитайте сина, як би він почувався, якби хтось його принижував чи ображав. Такі приклади допомагають дітям зрозуміти, чому важливо ставитися до інших з добротою та розумінням", - наголошує експерт.

Кордони

Дуже важливо, щоб з дитинства хлопчик розумів, що таке кордони іншою людини, які не можна порушувати.

"Навчіть його розпізнавати кордони інших. Поясніть, що кожна людина має право сказати "ні", навіть якщо це здається дрібницею. Якщо дівчинка не хоче, щоб її обіймали чи брали за руку, це треба поважати. Покажіть приклад із власного життя, як ви поважаєте чужі кордони", - пояснює Віталій Курсік.

Джентльменство

Уважність до дрібниць та шанобливе ставлення - це також дуже важливо при спілкуванні хлопчика з дівчатками.

"Розкажіть, як бути справжнім джентльменом. Це не про подарунки чи великі жести, а про увагу до дрібниць: пропустити вперед, запропонувати допомогу, не насміхатися й не знецінювати. Така поведінка показує, що він цінує дівчат як рівних і важливих людей", - каже фахівець.

Будьте прикладом

І найважливіше - будьте прикладом. Діти вчаться, спостерігаючи за нами.

"Якщо ви самі ставитеся до жінок із повагою, говорите з ними ввічливо й підтримуєте, син буде наслідувати вашу поведінку. Ця розмова - це вклад у майбутнє, де ваш син виросте справжнім чоловіком, який розуміє, що повага - це основа будь-яких стосунків", - резюмує Віталій Курсік.