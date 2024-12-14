Как говорить с сыном о девочках: вот, чему вы должны его обязательно научить

Равенство

Эксперт советует объяснить сыну, что уважение - это не только вежливость, но и многие другие вещи, которые ему точно пригодятся в общении с девочками.

"Начните с того, что все люди равны. Объясните сыну, что девочки имеют те же права, что и мальчики: право на свои мысли, чувства, границы. Подчеркните, что уважение - это не только вежливость, но и умение принимать "нет", слушать и учитывать чувства другого человека", - говорит Виталий Курсик.

Эмпатия

Он добавляет, что также стоит поговорить с мальчиком о том, что такое эмпатия и объяснить ему, как она работает.

"Поговорите об эмпатии. Спросите сына, как бы он чувствовал себя, если бы кто-то его унижал или оскорблял. Такие примеры помогают детям понять, почему важно относиться к другим с добротой и пониманием", - отмечает эксперт.

Границы

Очень важно, чтобы с детства мальчик понимал, что такое границы другого человека, которые нельзя нарушать.

"Научите его распознавать границы других. Объясните, что каждый человек имеет право сказать "нет", даже если это кажется пустяком. Если девочка не хочет, чтобы ее обнимали или брали за руку, это надо уважать. Покажите пример из собственной жизни, как вы уважаете чужие границы", - объясняет Виталий Курсик.

Джентльменство

Внимательность к мелочам и уважительное отношение - это также очень важно при общении мальчика с девочками.

"Расскажите, как быть настоящим джентльменом. Это не о подарках или больших жестах, а о внимании к мелочам: пропустить вперед, предложить помощь, не насмехаться и не обесценивать. Такое поведение показывает, что он ценит девушек как равных и важных людей", - говорит специалист.

Будьте примером

И самое важное - будьте примером. Дети учатся, наблюдая за нами.

"Если вы сами относитесь к женщинам с уважением, говорите с ними вежливо и поддерживаете, сын будет подражать вашему поведению. Этот разговор - это вклад в будущее, где ваш сын вырастет настоящим мужчиной, который понимает, что уважение - это основа любых отношений", - резюмирует Виталий Курсик.