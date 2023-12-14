Як говорити з дітьми про війну та що робити з потоком негативних новин

Чи варто взагалі розмовляти з дітьми про війну?

Однозначно варто, адже діти хочуть розуміти, що відбувається навколо. І це стосується не лише школярів, а й малюків, які легко зчитують настрій батьків, відчуваючи їх напруженість та тривогу.

Розмовляти та бути чесними з дітьми радить і ЮНІСЕФ. Психологи міжнародної організації з захисту дітей рекомендують надавати інформацію про війну відповідно до віку дитини. Чим вона менша - тим менше потрібно деталей. Хоча конкретику та реальні приклади теж треба використовувати.

Ще одна порада: говоріть доступною для малечі мовою. Розкажіть, що в нашій країні зараз йде війна. На нас напала Росія, але мужні воїни ЗСУ дали їм відсіч. Діти мають уявляти військових ЗСУ справжніми супергероями. Це їх заспокоює.

А що робити з потоком страшних новин?

Подбати про медіагігієну дітей - ще одне завдання батьків. Новини з фронту, відео про обстріли міст та жертви можуть травмувати дитячу психіку та погано впливають на навчальний процес: іноді у школярів взагалі зникає бажання вчитися.

Тому не дивіться та не обговорюйте новини при дітях молодшого шкільного віку. Стежте, щоб подібна інформація не траплялась їм у смартфоні чи планшеті. Щодо підлітків - їм доступ до новин так просто не обмежиш, тому їх потрібно вчити медіаграмотності.

Це стосується не лише батьків, а й вчителів. Діти мають знати, що таке фейк, що таке інформаційна атака. Мають критично ставитись до інформації, яку отримують в інтернеті.

Якщо вашого сина чи доньку налякала якась новина - спокійно її обговоріть та спробуйте заспокоїти дитину.

Директор дистанційної школи "Атмосферна школа" Тетяна Серебрянська (фото: instagram.com/tetiana.serebrianska)

Що сказати дитині, якщо її лякає сигнал повітряної тривоги?

Щоб уникнути стресу, нормалізуйте цю небезпечну ситуацію. Скажіть дитині: я бачу, що тобі страшно, але звук сирени говорить про те, що ЗСУ зафіксували повітряну ціль і зараз її знешкодять.

Важливо пояснити дітям, що звук сирени призначений для того, щоб всі встигли опинитись у безпечному місці. Почувши цей звук, дитина має діяти відповідно до інструкцій - батьків чи вчителів, якщо тривога лунає під час занять у школі. Після завершення тривоги скажіть дитині, що загроза минула і ви пишаєтесь її сміливістю.

А якщо дитина чує звуки вибухів, роботу ППО?

Відомо багато випадків, коли після обстрілів діти втрачали сон та починали панічно реагувати на звук мотоцикла, гуркіт будівництва… Тому найкращий варіант - перебувати під час тривоги в такому місці, де вибухів практично не чути.

Якщо ви вдома у коридорі - одягніть дитині навушники та включіть музику або аудіоказку. Коли дитина вже налякана і не може заспокоїтись - зробіть разом кілька терапевтичних вправ. Спочатку глибоко подихайте - це уповільнить пульс.

Пограйтесь в слоника який обмахується вухами: прикладіть долоні до вух дитини, а потім їх відкрийте та закрийте. Дайте дитині цукерку, щоб змінити негатив ситуації на позитив.

Повітряні тривоги постійно переривають навчальний процес. Чи можуть українські школярі отримувати якісні знання без загрози для життя?

Сьогодні це дуже актуальне питання. Кадри як українські першокласники біжать до укриття під звуки сирени, або учні, які сидять на платформі в метро - просто крають серце.

Навчальний процес у звичайних школах дуже страждає. Саме тому українські батьки все частіше обирають для дітей дистанційну форму освіти. І це стосується не лише тих учнів, які після початку повномасштабного вторгнення опинились за кордоном, а й дітей, які залишаються в Україні.

Наразі отримувати якісні знання можна у будь-якому куточку світу чи перебуваючи у безпечному місці в Україні. Достатньо мати доступ до інтернету.

Дистанційна школа працює цілодобово, чи є якийсь графік, як у звичайній школі?

Скажу так. Форма дистанційного навчання - це привілей вільних людей, оскільки учні можуть самостійно обирати час занять.

Наприклад, у звичайній школі учень має опинитись за партою о 9 ранку, а в дистанційній - дитина не залежить від робочого графіку вчителя. Є рекомендований розклад навчання та консультацій, який учень може гармонійно вписати у свій розклад дня.

Час навчання дитина обирає сама. Як показує практика - половина учнів люблять навчатися до 12 години дня, а друга половина - після обіду.

Головна перевага дистанційки в Україні - якісно навчатись можна навіть під час повітряної тривоги, якщо у безпечному місці є інтернет та лептоп. Це не лише убезпечить дитину від зайвих переживань, а й дасть змогу провести час з користю.