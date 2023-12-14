Как говорить с детьми о войне и что делать с потоком негативных новостей

Большинство украинских детей из-за влияния войны нуждаются в психологической поддержке - такую информацию приводит Минздрав Украины. Действительно, дети являются самой уязвимой группой в военное время.
Как правильно говорить с ними о реалиях войны и можно ли сделать обучение учеников безопасным, рассказала в интервью для РБК-Украина (проект Styler) директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская.
Однозначно следует, ведь дети хотят понимать, что происходит вокруг. И это касается не только школьников, но и малышей, легко считывающих настроение родителей, чувствуя их напряженность и тревогу.
Разговаривать и быть честными с детьми советует ЮНИСЕФ. Психологи международной организации защиты детей рекомендуют предоставлять информацию о войне в соответствии с возрастом ребенка. Чем она меньше - тем меньше нужно деталей. Хотя конкретику и реальные примеры тоже нужно использовать.
Еще один совет: говорите доступным для малышей языком. Расскажите, что в нашей стране сейчас идет война. На нас напала Россия, но мужественные воины ВСУ дали им отпор. Дети должны представлять военных ВСУ настоящими супергероями. Это их успокаивает.
Позаботиться о медиагигиене детей - еще одна задача родителей. Новости с фронта, видео об обстрелах городов и жертв могут травмировать детскую психику и плохо влияют на учебный процесс: иногда у школьников вообще исчезает желание учиться.
Поэтому не смотрите и обсуждайте новости при детях младшего школьного возраста. Следите, чтобы подобная информация не попадалась им в смартфоне или планшете. Относительно подростков - им доступ к новостям так просто не ограничишь, поэтому их нужно учить медиаграмотности.
Это касается не только родителей, но и учителей. Дети должны знать, что такое фейк, что такое информационная атака. Должны критически относиться к информации, получаемой в интернете.
Если вашего сына или дочь испугала какая-нибудь новость - спокойно ее обсудите и попробуйте успокоить ребенка.
Директор дистанционной школы "Атмосферная школа" Татьяна Серебрянская (фото: instagram.com/tetiana.serebrianska)
Чтобы избежать стресса, нормализуйте эту опасную ситуацию. Скажите ребенку: я вижу, что тебе страшно, но звук сирены говорит, что ВСУ зафиксировали воздушную цель и сейчас ее обезвредят.
Важно объяснить детям, что звук сирены предназначен для того, чтобы все успели оказаться в безопасном месте. Услышав этот звук, ребенок должен действовать в соответствии с инструкциями - родителями или учителями, если тревога звучит на занятиях в школе. После завершения тревоги скажите ребенку, что угроза миновала и вы гордитесь его смелостью.
Известно много случаев, когда после обстрелов дети теряли сон и начинали панически реагировать на звук мотоцикла, грохот строительства… Поэтому лучший вариант - находиться во время тревоги в таком месте, где взрывы практически не слышны.
Если вы дома в коридоре - наденьте ребенку наушники и включите музыку или аудиосказку. Когда ребенок уже испуган и не может успокоиться - сделайте вместе несколько терапевтических упражнений. Сначала глубоко подышите - это замедлит пульс.
Поиграйте в слоника обмахивающегося ушами: приложите ладони к ушам ребенка, а затем их откройте и закройте. Дайте ребенку конфету, чтобы изменить негатив ситуации на позитив.
Сегодня это очень актуальный вопрос. Кадры как украинские первоклассники бегут к укрытию под звуки сирены или ученики, сидящие на платформе в метро - просто терзают сердце.
Учебный процесс в обычных школах очень страдает. Именно поэтому украинские родители все чаще выбирают для детей дистанционную форму образования. И это касается не только тех учеников, которые после начала полномасштабного вторжения оказались за границей, но и остающихся в Украине детей.
Пока получать качественные знания можно в любом уголке мира или находясь в безопасном месте в Украине. Достаточно иметь доступ в интернет.
Скажу так. Форма дистанционного обучения - это привилегия свободных людей, поскольку учащиеся могут самостоятельно выбирать время занятий.
К примеру, в обычной школе ученик должен оказаться за партой в 9 утра, а в дистанционной - ребенок не зависит от рабочего графика учителя. Есть рекомендованное расписание обучения и консультаций, которое учащийся может гармонично вписать в свое расписание дня.
Время обучения ребенок выбирает сам. Как показывает практика - половина учеников любят учиться до 12 часов дня, а вторая половина - после обеда.
Главное преимущество дистанционки в Украине - качественно учиться можно даже во время воздушной тревоги, если в безопасном месте есть интернет и лаптоп. Это не только обезопасит ребенка от лишних переживаний, но и позволит провести время с пользой.
Раньше мы рассказывали о том, как правильно нужно хвалить ребенка.
А еще писали о том, как приучить ребенка к дисциплине во время войны.