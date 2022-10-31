Як готувати вівсянку, щоб вона не втратила користі

Чим корисна вівсянка?

Вівсянка складається із

білок

лінолева кислота

лецитин

клітковина

вітаміни А, групи В, Е, К та РР

мінеральні речовини

Усі ці вітаміни беруть участь в обміні речовин і поліпшують його для людини.

Чи може вівсянка нашкодити?

Усе корисно в міру. Фітинова кислота, що входить до складу вівсянки, накопичується в організмі та викликає вимивання кальцію з кісткової тканини.

Вівсяні пластівці та злаки не рекомендуються людям, які страждають на непереносність білка злаків. Ця хвороба називається целіакія.

Також варто згадати про те, що вівсянка швидкого приготування в порівнянні з традиційними вівсяними пластівцями має менші корисні властивості. Після обробки вітамінів у такій каші стає менше, що призводить до неправильної регуляції обміну речовин та забезпечення організму енергією.

Як варити корисну вівсянку

На 100 грамів пластівців беріть 200 мілілітрів води. Доведіть воду до кипіння та покладіть туди пластівці. Пластівці важливо засипати саме в гарячу воду, щоб вони готувалися рівномірно.

Кашу потрібно варити не довше ніж десять хвилин, щоб пластівці були пружними.

Сіль і цукор додавати під час приготування, а не в кінці. Бо існує ризик, що каша може бути пересоленою. Обов’язково спробуйте кашу, поки її варите.

Коли вівсянка готова, додайте до неї улюблені горіхи, фрукти, мед або інший сироп. І смачний поживний сніданок готовий до столу.