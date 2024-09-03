Як гарно запакувати квіти для букету вдома: поради і лайфхаки від флористів

Упаковка квітів слугує не лише захистом букета, а й підкреслює його стиль. Крім цього, завдяки різноманіттю варіантів, можна створити унікальний та незабутній подарунок.

Як правильно упаковувати квіти

Хоча техніка упакування букета буде відрізнятися залежно від обраного методу, щоб квіти мали естетичний вигляд, важливо дотримуватися наступних порад:

враховуйте колірну гаму і стиль букета, щоб упаковка не "забирала" всю увагу на себе;

експериментуйте з кольорами і текстурами, поєднуючи різні матеріали;

ретельно закріплюйте квіти, щоб букет не розпався;

обирайте якісні матеріали - вони впливають на стиль оформлення.

Крім цього, скріплювати квіти потрібно флористичною стрічкою, а не скотчем - її значно легше зняти, а її вигляд значно естетичніший. Лише після цього кроку можна братися за обгортування.

Для цього матеріал для обгортування кладуть на рівну поверхню, поміщаючи на нього букет. Після загортування букета необхідно випрямити заломи перед зав'язуванням стрічкою. А потім обрізати або підгорнути зайву частину обгортки.

Щоб підкреслити дизайн та прикрасити букет, можна використовувати атласні стрічки та сизаль. Перші, які використовуються для кольорових акцентів та закріплення, необхідно підбирати так, щоб кольори гармонійно поєднувалися з квітами.

Флористичний сизаль, схожий на сіточку, радять використовувати для додавання букету текстури та об'єму, розмістивши лист сизалю поміж квітами.

В що упакувати квіти

Для упакування квітів існує декілька варіантів, кожен з яких створює неповторні акценти та надає оригінальності та унікальності.

В що упаковувати квіти (ілюстративне фото: Freepik)

Плівка

Певно, це найбільш розповсюджений варіант упакування. Захищаючи букет від впливу погодних умов, цей цупкий матеріал надає букету блиску.

Крафт-папір

Крафт-папір, який видається досить простим матеріалом, насправді все частіше обирається для упакування квітів.

Адже він надає букету мінімалістичний та ефектний, хоча і скромний вигляд, тож є чудовим варіантом для букета на ділову зустріч. Щоб зробити букет більш стриманим, краще використовувати мотузку для закріплення паперу.

Крафт-папір робить букети стриманими і стильними (ілюстративне фото: Freepik)

Сітка

Цупка сітка не лише захищає букет від сильного вітру, ай забезпечує циркуляцію повітря та, завдяки химерному переплетінню, створює декоративний ефект.

Сітку також можна поєднати з блискучими нитками з люрексу, щоб створити чіткі акценти.

Картон або калька

Картон та калька можуть бути різноманітних кольорів та візерунків, що допомагає влучно підкреслити квіти відповідно до сенсу букета.

Такі матеріали створюють пишний об'єм, допомагаючи створювати оригінальні композиції.

Коробка

Різнобарвна коробка для подарунків може бути чудовим оформленням для букета. Нерідко квіти можуть поєднуватися з солодощами - шоколадними цукерками або макарунами.

Проте декорування букета таким методом дещо відрізняється від попередніх. Насамперед необхідно обрати стійку коробку відповідного розміру, щоб квіти не випали з неї.

Квіти в коробці (ілюстративне фото: Freepik)

Скло

Таке упакування окрім стійкості та захисту квітів від вітру, одразу стає декоративним елементом інтер'єру. Адже скляну упаковку можна використати як вазу.

Окрім великих келихів для скляної упаковки букетів, можна використовувати круглі акваріуми та скляні посудини у формі серця.

Незвичні матеріали для обгортки

Все більше матеріалів використовується для оформлення букетів. Деякі надають практичності, а інші неодмінно сподобається любителям екстравагантного.

Пакет

Упакування квітів в пакет подібне до упакування в картонну коробку. Це метод допомагає легше перенести квіткову композицію без пошкодження квітів.

Квіти в пакеті стають стильною квітковою композицією (ілюстративне фото: Freepik)

Тканина

Для упакування квіткових композицій нерідко використовують синтетичну тканину, фетр, бавовняну тканину та фоаміран. Останній, хоча і не є тканиною, на дотик нагадує замшу та добре тримає форму.

Газета

Газетний папір може конкурувати з крафт-папером - і не лише через екологічність. Таке оформлення може перетворити будь-яку квіткову композицію на креативний букет. Втім, варто пересвідчитись, що отримувачу до вподоби подібні дизайни.