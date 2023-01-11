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Як економити на продуктах: дієві поради, які збережуть ваші гроші

Як економити час і гроші в супермаркетах (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Ви теж за собою помічали, що багато часу витрачаєте на здійснення щоденних покупок? Цей процес легко оптимізувати, якщо дотримуватись кількох принципів організації походу у супермаркет. Це збереже не тільки ваш час, а ще й суттєво допоможе зекономити гроші.

Як правильно спланувати свої покупки, щоб це було вигідно й економно, розповіли на сторінці Instagram.

Як економити на покупках продуктів

Сплануйте меню на 1-2 тижні. Спершу це може видатись складною справою, проте трохи попрактикувавшись весь процес у вас займатиме 20-30 хвилин. Пів години планування позбавлять вас думок перед сном про те, що ж завтра приготувати.

Ведіть постійний список продуктів, які вам потрібно купити. Дослідження показали що покупки без списку, можуть призводити до того, що покупець витратить більше коштів ніж планувалося до поїздки в супермаркет.

Подивіться акційні пропозиції в вашому супермаркеті. Нічого поганого не станеться якщо ви купите по акції те, що ви і так збиралися купувати. Але все ж варто дивитися на терміни придатності їжі.

Не ходіть до магазину, якщо втомилися, голодні або поспішаєте. Так ви з більшою ймовірністю будете приймати імпульсивні рішення про покупку продуктів.

При здійсненні покупок дуже важливо не купувати більше продуктів, ніж зможете з’їсти.

Також варто купувати продукти з тривалим терміном зберігання невеликими гуртовими партіями.

Варто відмовитись від продуктів у щільній упаковці - таке упакування зазвичай дорого коштує. І чим щільніша упаковка, тим дорожче вартість продукту.

Купуйте мінімально оброблені продукти, частіше готуйте вдома - така їжа і корисніша, і смачніша.

Користуйтеся дисконтними картами та беріть участь в розпродажах.

Дотримуйтесь цих простих порад і вони допоможуть вам заощадити гроші та час на покупках продуктів та приготуванні їжі.

Раніше ми розповідали про те, які продукти не можна їсти разом, щоб не нашкодити здоров'ю.

Читайте також про те, які шкідливі продукти не можна купувати у супермаркеті.

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