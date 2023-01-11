Як економити на продуктах: дієві поради, які збережуть ваші гроші

Ви теж за собою помічали, що багато часу витрачаєте на здійснення щоденних покупок? Цей процес легко оптимізувати, якщо дотримуватись кількох принципів організації походу у супермаркет. Це збереже не тільки ваш час, а ще й суттєво допоможе зекономити гроші.
Як правильно спланувати свої покупки, щоб це було вигідно й економно, розповіли на сторінці Instagram.
Сплануйте меню на 1-2 тижні. Спершу це може видатись складною справою, проте трохи попрактикувавшись весь процес у вас займатиме 20-30 хвилин. Пів години планування позбавлять вас думок перед сном про те, що ж завтра приготувати.
Ведіть постійний список продуктів, які вам потрібно купити. Дослідження показали що покупки без списку, можуть призводити до того, що покупець витратить більше коштів ніж планувалося до поїздки в супермаркет.
Подивіться акційні пропозиції в вашому супермаркеті. Нічого поганого не станеться якщо ви купите по акції те, що ви і так збиралися купувати. Але все ж варто дивитися на терміни придатності їжі.
Не ходіть до магазину, якщо втомилися, голодні або поспішаєте. Так ви з більшою ймовірністю будете приймати імпульсивні рішення про покупку продуктів.
При здійсненні покупок дуже важливо не купувати більше продуктів, ніж зможете з’їсти.
Також варто купувати продукти з тривалим терміном зберігання невеликими гуртовими партіями.
Варто відмовитись від продуктів у щільній упаковці - таке упакування зазвичай дорого коштує. І чим щільніша упаковка, тим дорожче вартість продукту.
Купуйте мінімально оброблені продукти, частіше готуйте вдома - така їжа і корисніша, і смачніша.
Користуйтеся дисконтними картами та беріть участь в розпродажах.
Дотримуйтесь цих простих порад і вони допоможуть вам заощадити гроші та час на покупках продуктів та приготуванні їжі.
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