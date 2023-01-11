Как экономить на продуктах: действенные советы, которые сохранят ваши деньги

Как экономить на покупках продуктов

Спланируйте меню на 1-2 недели. Сначала это может показаться сложным делом, однако немного попрактиковавшись, весь процесс у вас будет занимать 20-30 минут. Полчаса планирования избавят вас от мыслей перед сном о том, что же завтра приготовить.

Ведите постоянный список продуктов, которые вам нужно приобрести. Исследования показали, что покупки без списка, могут приводить к тому, что покупатель потратит больше средств, чем планировалось до поездки в супермаркет.

Посмотрите акционные предложения в вашем супермаркете. Ничего плохого не произойдет, если вы купите по акции то, что вы и так собирались покупать. Но все же следует смотреть на сроки годности пищи.

Не ходите в магазин, если устали, голодны или торопитесь. Так вы с большей вероятностью будете принимать импульсивное решение о покупке продуктов.

При совершении покупок очень важно не покупать больше продуктов, чем сможете съесть.

Также следует покупать продукты с длительным сроком хранения небольшими оптовыми партиями.

Следует отказаться от продуктов в плотной упаковке - такая упаковка обычно дорого стоит. И чем плотнее упаковка, тем дороже стоимость продукта.

Покупайте минимально обработанные продукты, чаще готовьте дома - такая еда и полезнее, и вкуснее.

Используйте дисконтные карты и участвуйте в распродажах.

Следуйте этим простым советам и они помогут вам сэкономить деньги и время на покупках продуктов и приготовлении пищи.