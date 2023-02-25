Як економити гроші під час покупки продуктів: звертайте увагу на це в магазині

Як економити гроші

Щоб купити дешевше м'ясо, варто обирати те, у якому мало кісток та відходів. Субпродукти дешевші та дуже корисні (печінка та серце).⁣⁣⠀

Нутриціолог розповіла, що ціла птиця дешевша за окремі частини.

До того ж продукти на вагу зазвичай дешевші, ніж запаковані (наприклад, крупи, бобові, сухофрукти, овочі)⁣⁣.

"Якщо є можливість, купіть продукти в такій кількості, щоб отримати дешевшу ціну (наприклад, 3 пачки спагеті в деяких супермаркетах дешевші за 1. Можна пачки розділити з сусідами чи друзями)", - йдеться у повідомленні.

Також експерт радить звертати увагу на акції. ⁣⁣⠀

Економія води

Під час приготування їжі використовуйте мало води, адже завжди можна долити за потреби. ⁣⁣

Заощаджуйте воду для приготування їжі з овочів або рідину з овочевих, м’ясних консервів та ту, що залишилась від тушкування м’яса. Її можна використовувати в супах, для варіння каш та пасти. ⁣⁣

Важливо також не переварювати овочі, щоб зберегти більше вітамінів і скоротити витрати води, газу й електроенергії. ⁣⁣

"Капуста, броколі, шпинат і томати потребують лише 5-10 хв приготування. Для картоплі та коренеплодів потрібно від 20 до 40 хвилин", - радить дієтолог.

Використовуйте мікрохвильову піч, якщо є електрика, але немає газу. ⁣⁣У ній можна приготувати: ⁣⁣⠀

яйця (попередньо розбивши);

кашу;

овочі;

розморозити запаси з морозилки (можна приготувати заздалегідь котлети, м’ясо, сирники і кашу). ⁣⁣⠀

Зазначається, що овочі, приготовані у мікрохвильовці, зберігають більше вітамінів, якщо порівнювати з вареними, і для їх приготування майже не потрібна вода.