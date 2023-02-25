Как экономить деньги при покупке продуктов: обращайте внимание на это в магазине

Как экономить деньги

Чтобы купить дешевле мясо, следует выбирать то, в котором мало костей и отходов. ⁣⁣Субпродукты дешевле и очень полезны (печень и сердце).⁣⁣⠀

Нутрициолог рассказала, что целая птица дешевле отдельных частей.

К тому же продукты по весу обычно дешевле, чем упакованные (например, крупы, бобовые, сухофрукты, овощи)⁣⁣.

"Если есть возможность, купите продукты в таком количестве, чтобы получить более дешевую цену (например, 3 пачки спагетти в некоторых супермаркетах дешевле 1. Можно пачки разделить с соседями или друзьями)", - говорится в сообщении.

Также эксперт советует обращать внимание на акции. ⁣⁣⠀

Экономия воды

Во время приготовления пищи используйте мало воды, ведь всегда можно долить по необходимости. ⁣⁣

Экономьте воду для приготовления пищи из овощей или жидкость из овощных, мясных консервов и оставшуюся от тушения мяса. Ее можно использовать в супах, для варки каш и пасты. ⁣⁣

Важно также не переваривать овощи, чтобы сохранить больше витаминов и сократить расход воды, газа и электроэнергии. ⁣⁣

"Капуста, брокколи, шпинат и томаты требуют всего 5-10 мин приготовления. Для картофеля и корнеплодов нужно от 20 до 40 минут", - советует диетолог.

Используйте микроволновку, если есть электричество, но нет газа. ⁣⁣В ней можно приготовить: ⁣⁣⠀

яйца (предварительно разбив);

кашу;

овощи;

разморозить запасы из морозилки (можно приготовить заранее котлеты, мясо, сырники и кашу). ⁣⁣⠀

Отмечается, что овощи, приготовленные в микроволновке, содержат больше витаминов, если сравнивать с вареными, и для их приготовления почти не нужна вода.