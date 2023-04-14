Як ефективно захиститись від кліщів: дотримуйтесь цих правил

Що зробити

Для того, щоб захистити себе та своїх рідних від укусів кліщів і захворювань, які вони переносять, потрібно дотримуватись кількох правил:

збираючись на прогулянку в парк або ліс, надягайте головний убір і світлий одяг із довгими рукавами, який буде щільно прилягати до тіла;

не носіть короткі штани;

під час і після прогулянки ретельно оглядайте себе;

в кінці одяг, у якому гуляли, слід одразу випрати;

також важливо обробляти тварин спеціальними засобами, адже вони можуть принести на собі кліща. Після прогулянки ретельно обстежте їх на наявність комах.

Що робити, якщо вкусив кліщ

Для безпечного та правильного видалення кліща необхідно звернутися в лікарню. Лікар спробує видалити комаху цілком, тому що це важливо.

Якщо ж такої можливості немає, то видалити кліща слід самостійно, дотримуючись наступних правил.

Кліща можна витягнути за допомогою пінцета з широкими кінцями, акуратно видаляючи круговими рухами (викручуючи) його, а не витягаючи.

Після видалення місце присмоктування слід протерти спиртом. Якщо хоботок залишився в ранці, його необхідно видалити стерильною голкою.

Категорично не слід розчавлювати кліща, що присмоктався, щоб не занести в ранку захворювання.

Якщо після укусу кліща погіршилося самопочуття - відразу звертайтеся в лікарню, не чекаючи результату аналізів. У лікарні вам можуть ввести екстрену вакцину, якщо ви не щеплені.