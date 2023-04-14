Как эффективно защититься от клещей: соблюдайте эти правила

Что сделать

Для того, чтобы защитить себя и своих родных от укусов клещей и заболеваний, которые они переносят, нужно соблюдать несколько правил:

собираясь на прогулку в парк или лес, надевайте головной убор и светлую одежду с длинными рукавами, которая будет плотно прилегать к телу;

не носите короткие брюки;

во время и после прогулки тщательно осматривайте себя;

в конце одежду, в которой гуляли, следует сразу постирать;

также важно обрабатывать животных специальными средствами, ведь они могут принести на себе клеща. После прогулки тщательно обследуйте их на наличие насекомых.

Что делать, если укусил клещ

Для безопасного и правильного удаления клеща необходимо обратиться в больницу. Врач попытается удалить насекомое целиком, потому что это важно.

Если же такой возможности нет, то удалить клеща следует самостоятельно, соблюдая следующие правила.

Клеща можно вытащить с помощью пинцета с широкими концами, аккуратно удаляя круговыми движениями (выкручивая) его, а не вытаскивая.

После удаления место присасывания следует протереть спиртом. Если хоботок остался в ранке, его нужно удалить стерильной иглой.

Категорически не следует раздавливать присосавшегося клеща, чтобы не занести в утро заболевание.

Если после укуса клеща ухудшилось самочувствие - сразу обращайтесь в больницу, не дожидаясь результата анализов. В больнице вам могут ввести экстренную вакцину, если вы не привиты.