Які дріжджі найкращі для паски, і чому важливо не переплутати

Для класичної української паски

Якщо ви любите класику і маєте час, візьміть живі (пресовані) дріжджі. Зараз вони продаються в маленьких брикетах по 100 грамів. Але зважайте на термін зберігання дріжджів і дивіться, чи правильно вони зберігалися. Живі дріжджі треба тримати лише в холодильнику.

Якщо у вас завалялися на полиці холодильника залишки дріжджів кількамісячної давнини, краще їх не використовувати, щоб паска не вийшла пласкою.

Працюють такі дріжджі довго, але тісто стає ароматним вже на етапі підняття. Готові ж паски будуть пишними і довго не черствіють.

Коли мало часу

Якщо поспішаєте, оберіть сухі швидкодіючі дріжджі. Вже за пару годин можна буде отримати готову паску.

Звісно ж, треба слідувати інструкції на упаковці, аби тісто не перебродило і паска не вийшла занадто пористою і її "не порвало".

Із сухими дріжджами працювати простіше. Але, як і з живими, враховуйте, що вони не люблять гарячого - лише теплі інгредієнти.

В будь-якому разі перед тим як замішувати діжу тіста, переконайтеся, що дріжджі працюють. Поставте опару і перевірте, чи пішов процес бродіння - хороші дріжджі утворять густу пінну шапочку на поверхні опари.

Виростіть закваску самі

Це ті ж самі дріжджі, тільки вирощені вдома. Готувати її треба довго, закваска потребує постійного догляду, але м'якуш такої паски вас порадує.

Готується закваска 4 дні, а випікати можна вже на 5-й день. Вам знадобиться 300 грамів води і 300 грамів борошна.

Візьміть 100 г борошна і 100 г води, добре перемішайте, накрийте вологим рушником і поставте в тепле місце. Залиште бродити на добу, час від часу помішуючи (в ідеалі 4 рази).

Через добу додайте 100 г води і 100 г борошна, знову перемішайте і поставте під вологий рушник в тепле місце, так само помішуйте кожні 6 годин. На 3-й день відділіть половину суміші, і додайте 100 г борошна і 100 г води, поставте на добу.

На 4-й день маса збільшиться в об'ємі удвічі, матиме кислуватий, але не гидкий запах і буде вся в бульбашках. Ще через добу з неї можна випікати.

Якщо часу нема зовсім

Тоді замініть дріжджі на розпушувач. Правда, це вже буде не зовсім паска, а більше - кекс. У такої паски не буде класичного хлібного аромату, який дають дріжджі. Проте глазур і посипка ситуацію може виправити.

Дивіться також на відео нижче, як приготувати бездріжджову паску: