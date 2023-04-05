Какие дрожжи лучше всего для паски, и почему важно не перепутать

Для классической украинской пасхи

Если вы любите классику и есть время, возьмите живые (прессованные) дрожжи. Сейчас они продаются в небольших брикетах по 100 граммов. Но учитывайте срок хранения дрожжей и смотрите, правильно ли они хранились. Живые дрожжи нужно держать только в холодильнике.

Если у вас завалялись на полке холодильника остатки дрожжей многомесячной давности, лучше их не использовать, чтобы паска не получилась плоской.

Работают такие дрожжи долго, но тесто становится ароматным уже на этапе поднятия. Готовые же паски будут пышными и долго не черствеют.

Когда мало времени

Если спешите, выберите сухие быстродействующие дрожжи. Уже через пару часов можно будет получить готовую паску.

Конечно же, нужно следовать инструкциям на упаковке, чтобы тесто не перебродило и паска не получилась слишком пористой и ее "не порвало".

С сухими дрожжами работать проще. Но, как и с живыми, учитывайте, что они не любят горячего - только теплые ингредиенты.

В любом случае, прежде чем замешивать бочку теста, убедитесь, что дрожжи работают. Поставьте опару и проверьте, пошел ли процесс брожения - хорошие дрожжи образуют густую пенную шапочку на поверхности опары.

Вырастите закваску сами

Это те же дрожжи, только выращенные дома. Готовить ее нужно долго, закваска требует постоянного ухода, но мякоть такой паски вас порадует.

Готовится закваска 4 дня, а выпекать можно уже на 5-й день. Вам понадобится 300 г воды и 300 г муки.

Возьмите 100 г муки и 100 г воды, хорошо перемешайте, накройте влажным полотенцем и поставьте в теплое место. Оставьте бродить на сутки, иногда помешивая (в идеале 4 раза).

Через сутки добавьте 100 г воды и 100 г муки, снова перемешайте и поставьте под влажное полотенце в теплое место, так же помешивайте каждые 6 часов. На 3-й день отделите половину смеси и добавьте 100 г муки и 100 г воды, поставьте на сутки.

На 4-й день масса увеличится в объеме вдвое, будет иметь кисловатый, но не противный запах и будет вся в пузырьках. Еще через сутки из нее можно выпекать.

Если времени нет совсем

Тогда замените дрожжи на разрыхлитель. Правда, это уже будет не совсем паска, а больше - кекс. У такой паски не будет классического хлебного аромата, который дают дрожжи. Однако глазурь и посыпка ситуацию может исправить.

Смотрите также на видео ниже, как приготовить дрожжевую пасху: