Як довго астронавти зможуть жити на МКС, якщо людство на Землі вимре

Як швидко закінчаться їжа та кисень?

Педагог та ведучий власного каналу під псевдонімом Vsauce пояснив, що астронавти у випадку зникнення людства, зможуть протриматися на МКС доволі довго.

Кисень, який потрібен для дихання, переробляється на самій станції за допомогою електролізу. А нормована їжа дозволить харчуватися близько 2 років, а вже потім почнеться голодування. Звісно, це залежить від того, коли прибув останній корабель з постачанням.

У NASA заявляли, що вся їжа, яка відправляється у космос, повинна мати термін придатності щонайменше рік. Хоча у ситуації з вимиранням людства, прострочена їжа стане найменшим клопотом у списку проблем для астронавтів.

До речі, астронавтам МКС одного разу довелося обійтися 8 місяців без поповнення запасів їжі, води та інших запасів, після того, як три місії з постачанням підряд - провалилися. Тож це був реальний сценарій, коли астронавтам прийшлося тривалий час обходитися без доставок з Землі.

Що ще загрожує астронавтам?

Але їжа та повітря - не найгостріші проблеми. Бо швидше за голод та брак кисню, астронавтів може вбити інше - орбітальний розпад.

За словами Vsauce, МКС з астронавтами, швидше за все, зможе проіснувати близько 15 місяців, перш ніж врізатися у Землю. Він сказав, що перше, що вичерпається - це висота.

МКС обертається на висоті приблизно 418 кілометрів, але опускається ближче до планети через поєднання гравітації Землі та низького рівня кисню, що сповільнює рух корабля. Однак орбіта МКС зазвичай відновлюється шляхом перезавантаження кораблів постачання.

У NASA назвали ще одну причину - згідно зі звітом, МКС пропрацює 1-2 роки без перезавантажень, перш ніж вона згорить в атмосфері Землі.

Ну і ще одне питання - чи захочуть астронавти так довго виживати на МКС, якщо будуть знати, що на них чекає? Враховуючи дані дослідження про вплив космосу на організм астронавтів - ймовірно, що ні.

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