Як дотик до хворої частини тіла може покращити самопочуття: вчені пояснили феномен

Зниження больового ефекту за допомогою вібротактильного дотику - простого торкання або потирання пошкодженого місця - є звичайним людським досвідом. Річ у тому, що чутливі до болю клітини мозку заспокоюються, коли ці нейрони також одержують сенсорні сигнали.

Феномен вивчили науковці з Інституту досліджень мозку Макговерна при Массачусетському технологічному інституті, і робота опублікована в журналі Science Advances .

За словами дослідниці та співавторки роботи Фан Ван, опосередковане дотиком полегшення болю може початися у спинному мозку, де в попередніх дослідженнях були виявлені чутливі до болю нейрони, сигнали яких притуплюються у відповідь на дотик. При цьому також помічали натяки на залучення ще й мозку.

Вчена додала, що цей аспект реакції значною мірою не вивчений, тому що важко відстежувати реакцію мозку на болючі подразники серед усієї іншої нервової активності.

Команда дослідників у ході експериментів спостерігала, як це явище проявляється у мозку мишей. Науковці з'ясували, що рухи вусиків у їх піддослідних підштовхує перехід нейронного стану, спричиненого шкідливими стимулами, до результату знеболювальних дій. Подібне зменшення больової чутливості спостерігалося при тактильних діях, коли миші терли мордочки лапками, реагуючи на потенційно болісний подразник на щоці, і забезпечуючи опосередкованим дотиком анальгезію.

Відкриття вчених пропонує дослідникам більш глибоке розуміння складного взаємозв'язку між болем та дотиком, а також може дати деяке уявлення про хронічний біль у людей.

"Нас це цікавить, тому що це звичайний людський досвід. Коли у вас болить якась частина тіла, ви її третє, вірно? Ми знаємо, що таким чином дотик може полегшити біль", - зазначає Фан Ван, пише MIT News.

Проте, за її словами, нейробіологам було дуже важко вивчати цей феномен.

У соматосенсорній корі головного мозку, де обробляються сенсорні та болючі сигнали, команда виявила сигнальні зміни, які, вірогідно, лежать в основі цього ефекту.

Вплив рухів вусів у мишей на больові сигнали, мабуть, залежить від спеціальної схеми обробки дотиків, яка посилає тактильну інформацію в соматосенсорну кору з області мозку, що називається вентрально-заднім таламусом.

Коли дослідники заблокували цей шлях, посмикування більше не послаблювало реакцію тварин на хворобливі подразники. Тепер, каже Ван, вона та її команда хочуть дізнатися, як ця схема працює з іншими частинами мозку, щоб модулювати сприйняття та реакцію на хворобливі подразники.

Як кажуть науковці, нові результати можуть пролити світло на стан, що називається таламічний больовий синдром, хронічний больовий розлад, який може розвинутися у пацієнтів після інсульту, що вражає таламус головного мозку.