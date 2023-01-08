Вчені назвали колір, який здатний зменшити біль та заспокоїти

Кольори здатні впливати на багато процесів у житті людини. Одні вважаються агресивними й при тривалому впливі можуть збуджувати нервову систему. А інші можуть заспокоювати та навіть полегшувати біль.

Вчені з Китаю опублікували нове дослідження на порталі Science, де доводять сприятливий вплив зеленого кольору на організм.

Виявляється, якщо довго дивитися на відтінки зеленого кольору, то болючі відчуття притуплюються, а психологічний стан приходить у стан спокою.

Раніше вже було кілька досліджень на цю тему і більшість із них – на тваринах. Є також неофіційні дані про те, що зелений колір допомагає зменшити біль людям з артритом, мігренню та фіброміологією. При цьому причини цього феномену вченим знайти не вдалося.

Дослідники з Фунданського університету спільно з науковими організаціями Китаю вирішили з'ясувати більше інформації про цей феномен та провели власний експеримент – на мишах. Щоб з'ясувати, як світло впливає на мозок, вчені вивчили усі частини зорової системи гризунів – від очей до сірої речовини.

Вони почали з фоторецепторів паличок та конусів на зовнішній сітківці ока. Вимикаючи кожен із цих рецепторів у різний час і перевіряючи, як вони призводять до змін больових відчуттів, вчені встановили, що нейронний шлях до такого ефекту починається саме з паличок та конусів.

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Далі дослідники вивчили роль гангліозних клітин у внутрішній частині сітківки, які одержують сигнал від фоторецепторів. Автори дослідження з'ясували, які клітини відповідають за зв'язок із так званим вентральним латеральним ядром у таламусі, функція якого – допомагати координації та плануванню рухів.

Крім того, вчені відстежували таку передачу сигналів, коли світло від різних кольорів спрямовували миші в очі. З'ясувалося, що зелене світло призводило до більш інтенсивної передачі сигналів гамма-аміномасляної кислоти, найважливішого гальмівного нейромедіатора центральної нервової системи.

Це, своєю чергою, збільшувало експресію так званого гена Penk, який кодує білок зі схожою назвою PENK. Цей білок - попередник молекули під назвою ENK, яка активізує опіоїдні рецептори в мозку, що призводить до притуплення болю.