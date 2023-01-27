Как прикосновение к больной части тела может улучшить самочувствие: ученые объяснили феномен

Снижение болевого эффекта с помощью вибротактильного прикосновения - простого касания или потирания поврежденного места - является обычным человеческим опытом. Дело в том, что чувствительные к боли клетки мозга успокаиваются, когда эти нейроны также получают сенсорные сигналы.

Феномен изучили ученые из Института исследований мозга Макговерна при Массачусетском технологическом институте, и работа опубликована в журнале Science Advances .

По словам исследователя и соавтора работы Фан Ван, опосредованное прикосновением облегчение боли может начаться в спинном мозге, где в предыдущих исследованиях были обнаружены чувствительные к боли нейроны, чьи сигналы притупляются в ответ на прикосновение. При этом также замечали намеки на вовлеченность и мозга.

Ученая добавила, что этот аспект реакции в значительной степени не изучен, потому что трудно отслеживать реакцию мозга на болезненные раздражители среди всей другой нервной активности.

Команда исследователей в ходе экспериментов наблюдала, как это явление проявляется в мозге мышей. Ученые выяснили, что движения усов у их подопытных подталкивает переход нейронного состояния, вызванного вредными стимулами, к результату обезболивающих действий. Подобное уменьшение болевой чувствительности наблюдалось при тактильных действиях, когда мыши терли мордочки лапками, реагируя на потенциально болезненный раздражитель на щеке, и обеспечивая опосредованным прикосновением анальгезию.

Открытие ученых предлагает исследователям более глубокое понимание сложной взаимосвязи между болью и прикосновением, а также может дать некоторое представление о хронической боли у людей.

"Нас это интересует, потому что это обычный человеческий опыт. Когда у вас болит какая-то часть тела, вы ее трете, верно? Мы знаем, что таким образом прикосновение может облегчить боль", - отмечает Фан Ван, пишет MIT News.

Но, по ее словам, нейробиологам было очень трудно изучать этот феномен.

В соматосенсорной коре головного мозга, где обрабатываются сенсорные и болевые сигналы, команда обнаружила сигнальные изменения, которые, по-видимому, лежат в основе этого эффекта.

Влияние движений усов у мышей на болевые сигналы, по-видимому, зависит от специальной схемы обработки прикосновений, которая посылает тактильную информацию в соматосенсорную кору из области мозга, что называется вентрально-задним таламусом.

Когда исследователи заблокировали этот путь, подергивание больше не ослабляло реакцию животных на болезненные раздражители. Теперь, говорит Ван, она и ее команда хотят узнать, как эта схема работает с другими частями мозга, чтобы модулировать восприятие и реакцию на болезненные раздражители.

Как говорят ученые, новые результаты могут пролить свет на состояние, называемое таламическим болевым синдромом, хроническим болевым расстройством, которое может развиться у пациентов после инсульта, поражающего таламус головного мозга.