Як досягти оптимального балансу жирів у добовому раціоні: шпаргалка від дієтолога

У раціоні кількість жирів має бути збалансованою для правильного харчування, інакше може постраждати фігура, погіршиться самопочуття та можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
Як досягти оптимального балансу жирів у повсякденних продуктах, пояснила відомий український дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook.
Фахівець наголошує на важливості розумного підходу до вибору та вживання жирів у добовому раціоні, і дає "шпаргалку" про їх вміст у різних продуктах.
"Аналізуючи те, що ми їмо кожен день, треба звернути увагу, скільки грамів жиру споживаємо та переконатися, що баланс поживних речовин дотриманий", - пише експерт.
Щоб раціон був збалансованим, його калорійність має бути забезпечена у таких пропорціях:
"Тобто приблизно третя частина щоденних калорій повинна надходити з жирами. У перерахунку на 1 кг ваги людини нормальної комплекції складе близько 1 граму жиру. Це означає, що наша норма - не більше 60-70 грамів жиру щодня", - зазначає дієтолог.
При цьому пані Світлана визнає, що найчастіше середньостатистична людина з'їдає набагато більше, навіть не помічаючи цього.
Щоб досягти оптимального балансу жирів у добовому раціоні, потрібно знати їх вміст у повсякденних продуктах, пише фахівець, і дає роз'яснювальний список. Він покликаний допомогти стежити за вмістом жирів у нашій їжі, та за їх складом.
"У цьому списку також рослинні олії (кукурудзяна, льняна, соняшникова, соєва, оливкова), горіхи, оливки, авокадо і деякі види риби, такі як лосось, макрель і сардини. Вони містять хороші (ненасичені) жири", - каже дієтолог.
Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, яка їжа провокує головний біль, та дала список небезпечних продуктів.
Також перед цим ми писали, як потрібно змінювати своє харчування після 40 років.