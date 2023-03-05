Ця їжа провокує головний біль: дієтолог дала список небезпечних продуктів

Лікарі заявляють, що кожен п'ятий випадок виникнення головного болю - спровокований їжею. Вона не обов'язково може належати до класичного розряду "шкідливих" продуктів. Просто у її складі є деякі компоненти, що здатні запускати певні процеси в організмі і цим викликати головний біль.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram .

Яка їжа може провокувати головний біль

"Головний біль може бути викликаний різними факторами. Іноді це результат стресу, браку сну, втоми або голоду. Спричиняють і посилюють головний біль зміна рівня деяких гормонів, зокрема, естрогену та прогестерону - цим можна пояснити, чому саме жінки частіше страждають від нього", - розповідає експертка.

За словами Фус, приблизно 20% всіх випадків головного болю, в тому числі і мігрені, пов'язані з вживанням певних продуктів.⁣⁣

"У деяких людей голова починає боліти під час або після прийому їжі. В такому разі треба звернути увагу на свій раціон, можливо продукти містять інгредієнти, до яких ви чутливі", - радить дієтолог.

Експертка радить завести щоденник харчування та фіксувати в ньому, після якої їжі з’являється головний біль, погане самопочуття.

"Це дозволить вам виявити продукт-провокатор, скоротити його кількість в раціоні або повністю виключити. Уважно читайте інформацію на етикетці. ⁣⁣Будьте здорові і слідкуйте за тим, що ви їсте", - каже Фус.

Дієтолог дала перелік компонентів із складу їжі, які можуть спровокувати головний біль.

Біогенні аміни

Найвідоміші з них - гістамін та тирамін. Багато їх у сирі, дріжджах та виробах з ними, сосисках, пиві, вині, шоколаді, горіхах тощо. Тому, якщо разом з вином з'їсти, наприклад, сир рокфор або фету, а потім ще шматочок шоколаду або шоколадний десерт, можна очікувати головний біль.

Треба пам’ятати, що кількість тираміну в продуктах збільшується при їх тривалому зберіганні, багато його в несвіжих продуктах.⁣⁣

Сульфіти

Це консерванти, які додають в продукти для припинення росту бактерій. Можуть знаходитись у вині, пиві, сухофруктах, мармеладі, піці, чипсах, варенні, морепродуктах, переробленому м'ясі.

Цей компонент здатний накопичуватися в організмі при частому споживанні таких продуктів.⁣⁣

Аспартам

Цей компонент входить до складу солодкої газованої води - фанти, кока-коли та інших напоїв, "жуйок", а також до "швидких сніданків". ⁣⁣

Глутамат натрію

Його використовують, як харчову добавку для виробництва копчених і ковбасних виробів, різноманітних консервованих продуктів, соусів, сухих приправ, сухариків і чипсів. Глутамат натрію власне і може провокувати сильні мігрені. Азійська кухня не кращий вибір для людей, чутливих до глутамату.⁣⁣

Нітрит натрію

Це барвник, приправа і консервант. Нітрит натрію є стабілізатором червоного кольору консервованого м'яса і смаковою добавкою. З високим ступенем ймовірності нітрити містяться у сосисках, м'ясних консервах, копченій і вареній ковбасі, копченій рибі, беконі та шинці.

Кофеїн

Кофеїн може спричинити різкий головний біль. Кава, міцний чай, енергетичні напої містять багато кофеїну. Вживання 2-3 порцій на день значно збільшує ризики виникнення головного болю.