ua ru
Нд, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ця їжа провокує головний біль: дієтолог дала список небезпечних продуктів

Новость на русском →
Неділя 05 березня 2023 10:05
Ця їжа провокує головний біль: дієтолог дала список небезпечних продуктів Яка їжа провокує головний біль (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Лікарі заявляють, що кожен п'ятий випадок виникнення головного болю - спровокований їжею. Вона не обов'язково може належати до класичного розряду "шкідливих" продуктів. Просто у її складі є деякі компоненти, що здатні запускати певні процеси в організмі і цим викликати головний біль.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram.

Яка їжа може провокувати головний біль

"Головний біль може бути викликаний різними факторами. Іноді це результат стресу, браку сну, втоми або голоду. Спричиняють і посилюють головний біль зміна рівня деяких гормонів, зокрема, естрогену та прогестерону - цим можна пояснити, чому саме жінки частіше страждають від нього", - розповідає експертка.

За словами Фус, приблизно 20% всіх випадків головного болю, в тому числі і мігрені, пов'язані з вживанням певних продуктів.⁣⁣

"У деяких людей голова починає боліти під час або після прийому їжі. В такому разі треба звернути увагу на свій раціон, можливо продукти містять інгредієнти, до яких ви чутливі", - радить дієтолог.

Експертка радить завести щоденник харчування та фіксувати в ньому, після якої їжі з’являється головний біль, погане самопочуття.

"Це дозволить вам виявити продукт-провокатор, скоротити його кількість в раціоні або повністю виключити. Уважно читайте інформацію на етикетці. ⁣⁣Будьте здорові і слідкуйте за тим, що ви їсте", - каже Фус.

Дієтолог дала перелік компонентів із складу їжі, які можуть спровокувати головний біль.

Біогенні аміни

Найвідоміші з них - гістамін та тирамін. Багато їх у сирі, дріжджах та виробах з ними, сосисках, пиві, вині, шоколаді, горіхах тощо. Тому, якщо разом з вином з'їсти, наприклад, сир рокфор або фету, а потім ще шматочок шоколаду або шоколадний десерт, можна очікувати головний біль.

Треба пам’ятати, що кількість тираміну в продуктах збільшується при їх тривалому зберіганні, багато його в несвіжих продуктах.⁣⁣

Сульфіти

Це консерванти, які додають в продукти для припинення росту бактерій. Можуть знаходитись у вині, пиві, сухофруктах, мармеладі, піці, чипсах, варенні, морепродуктах, переробленому м'ясі.

Цей компонент здатний накопичуватися в організмі при частому споживанні таких продуктів.⁣⁣

Аспартам

Цей компонент входить до складу солодкої газованої води - фанти, кока-коли та інших напоїв, "жуйок", а також до "швидких сніданків". ⁣⁣

Глутамат натрію

Його використовують, як харчову добавку для виробництва копчених і ковбасних виробів, різноманітних консервованих продуктів, соусів, сухих приправ, сухариків і чипсів. Глутамат натрію власне і може провокувати сильні мігрені. Азійська кухня не кращий вибір для людей, чутливих до глутамату.⁣⁣

Нітрит натрію

Це барвник, приправа і консервант. Нітрит натрію є стабілізатором червоного кольору консервованого м'яса і смаковою добавкою. З високим ступенем ймовірності нітрити містяться у сосисках, м'ясних консервах, копченій і вареній ковбасі, копченій рибі, беконі та шинці.

Кофеїн

Кофеїн може спричинити різкий головний біль. Кава, міцний чай, енергетичні напої містять багато кофеїну. Вживання 2-3 порцій на день значно збільшує ризики виникнення головного болю.

Раніше ми розповідали про те, які доступні продукти чудово підтримують імунітет.

Читайте також про те, які продукти сприяють зниженню тиску.

Читайте РБК-Україна в Google News
дієтолог поради здоровя Поради дієтолога