Як не допустити електричного перенавантаження у квартирі і ще й солідно зекономити

Як потрібно користуватися технікою

Енергетична інфраструктура України значно постраждала через російські обстріли й зараз енергетики роблять все можливе, щоб вона працювала стабільно. При значному навантаженні застосовуються погодинні відключення електроенергії у багатьох містах та областях України.

Щоб уникнути відключень, українцям потрібно економити електроенергію, особливо у ранковий та вечірній час: від 7:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00.

Намагайтеся не вмикати одразу всі потужні прилади одночасно, адже зростання споживання у вашій квартирі може привести до відключень світла.

Наприклад, спочатку розігрійте їжу у мікрохвильовці, потім - увімкніть праску. Користування такими приладами, як пральна машина, кондиціонер чи бойлер варто перенести на денні або нічні години. Не використовуйте потужні агрегати та нагрів води у годин пік вранці та ввечері.

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Як заощаджувати без обмежень

Все, що потрібно для того, аби економити електроенергію та не обмежувати себе - системно виконувати декілька простих правил.

Йдучи, гасіть світло. Це звучить банально, але багато хто забуває натиснути на вимикач, залишаючи приміщення.

Протирайте лампочки та плафони. Пил здатний "з'їдати" 20% випромінюваного світла. Протираючи лампи під час прибирання, ви істотно поліпшите якість освітлення в будинку, не вдаючись до більш потужних джерел світла.

Мийте вікна частіше. Так само й з вікнами - пил перешкоджає потраплянню в приміщення природнього світла, тому вам доводиться частіше включати штучне освітлення, витрачаючи електроенергію.

Не ставте в холодильник гарячі страви. В таких ситуаціях для підтримки заданої температури холодильник витрачає в рази більше електроенергії.

Розморожуйте холодильник частіше. Наявність льоду на стінках пристрою підвищує його енергоспоживання на 15-20%.

Вимикайте побутову техніку повністю. Тобто, телевізор, мікрохвильова піч, електрочайник - це ті прилади, які працюють у фоновому режимі. Вони витрачають електроенергію, навіть коли ви ними не користуєтеся. І хоча небагато, але в загальному підсумку може набігти чимала сума. Тому рекомендується повністю відключати їх від мережі.

Прання в холодній воді. Сьогодні існує безліч засобів для прання в холодній воді. Крім того, це дозволить запобігти вицвітанню одягу, і заощадить значну частку витрат на електроенергію.

Вікна. Для економії у літній період вночі відкривайте вікна, щоб запустити прохолоду, а вдень - завішуйте щільними шторами, щоб сонце не нагрівало кімнати.

Відкриті вночі вікна допомагають знизити температуру в приміщенні на 10-15 градусів, а завішені вдень штори не дадуть проникнути спеці. Це дозволить економити на кондиціонері або вентиляторах.

Бойлер. Переведіть бойлер на економний режим. Відключати його на ніч не рекомендується, але можна економити іншим способом. Встановіть температуру для повсякденного користування 50-60 градусів, і один раз на тиждень підвищуйте її до 90 градусів на декілька годин, щоб запобігти появі бактерій всередині баку. І обов'язково проводьте вчасно технічне обслуговування.

Такі способи дозволять вам заощадити до 15% світла в місяць. Важлива умова - регулярність, бо цих правил потрібно дотримуватися постійно, а не час від часу.