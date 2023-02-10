Як за допомогою малюнка визначити емоційний стан дитини: лайфхак від психоаналітика

Швидкий текст на визначення емоційного стану дитини

"Щоб оцінити взаємодію дитини з оточенням, її відносини й бачення світу, варто попросити намалювати "баранця у пляшці". Після того, як дитина намалює, слід поставити правильні запитання і за відповідями оцінити стан дитини", - пояснює експертка.

Які запитання потрібно ставити:

1. Як баранець там опинився?

2. Як йому там у пляшці?

3. Яким він бачить навколишній світ із пляшки?

4. Про що він мріє? І так далі...

Наприкінці можна попросити дитину розповісти історію про шлях виходу баранця із банки.

"Баранчик - це символ самої дитини. Пухнастий, яскравий, добрий баранчик - позитивне сприйняття дитини себе у родині (і навпаки). Добре промальовані ріжки і ніжки - впертість, можливо опір батькам. Роги і копита - відділення від батьківської сімʼї", - пояснює Волохова.

За її словами, у цьому тесті пляшка - це символ родини. М’які, плавні, округлі форми пляшки означають близькість до мами, потреба в її увазі й турботі, оцінці.

Більш різкі, незграбні форми пляшки дають зрозуміти, що переважає батьківське начало, батьківські риси характеру.

"Розташування баранчика в пляшці також має значення. Якщо він твердо стоїть на ногах на дні пляшки - автор роботи відчуває стабільність, стійкість. Спрямованість баранчика до шийки пляшки - бажання вийти із пляшки і відокремитися від батьківської сім’ї", - каже психоаналітик.

Також Волохова додає, що якщо пляшка надбита або розбита - це свідчить про наявність психологічних травм, пережитих дитиною в батьківській родині.