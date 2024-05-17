Як за допомогою харчування підтримати здоров'я судин: правила від дієтолога
Частою проблемою, пов'язаною зі здоров'ям судин, є їх кальцифікація. При ній відкладаються кальцієві солі в артеріях, які відповідають за транспорт крові до м'язів серцевого міокарда. Хвороба є хронічною, а її перебіг перший час відбувається безсимптомно.
Про те, як підтримати здоров'я судин і не допустити їх кальцифікації, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Оксани Скиталінської у Telegram.
Чому виникає кальцифікація судин
"Ми всі знаємо, що хвороби серця та судин - це найголовніші причини смертності. В основі більшості з них лежить атеросклероз. Прискорюють цей процес діабет, аутоімунні захворювання, полікістоз яєчників, менопауза, куріння, переїдання, а також стреси", - каже лікар.
Вона зазначає, що моніторити стан судин допомагає перевірка на С-реактивного білку (hsCRP). Він показує рівень запалення в організмі. Нормою вважаються показники у межах 0-1 мг/л. Якщо є понад 2 мг/л - це вже фактор запального ризику.
Також варто перевіряти кальцієвий індекс (індекс Агатстона) - вимірювання кількості відкладеного кальцію в артеріях. Від 0 до 10 - мінімальний ризик.
"В результаті остеопорозу (вимивання кальцію з кісток), хронічного запалення, діабету, високобілкової дієти) підвищеної кислотності крові), ниркової недостатності, частих і дуже надмірних фізичних навантажень, кальцифікація артерій прискорюється", - говорить Скиталінська.
Як підтримати здоров'я судин
Дієтолог радить дотримуватись наступних порад:
- забезпечте організм достатньою кількістю магнію: він звʼязує фосфати
- давайте організму вітамін К2 - його багато у зрілих сирах, типу пармезана
- регулюйте фермент лужної фосфатази - підвищена активність фосфатази може бути при дефіциті цинку і вітаміну D
- в організм мають надходити поліненасичені жирні кислоти омега-3 (рибʼячий жир, свіжа лляна олія), горіхи, насіння льону, чіа)
- протизапальне харчування
- у раціоні має бути таурин та карнозин
- їжте протифіброзні продукти - кверцетин (чай із лушпиння цибулі), куркумін, какао, чорниці
- відмовтесь від куріння
- будьте фізично активними
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