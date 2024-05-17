Как с помощью питания поддержать здоровье сосудов: правила от диетолога
Частой проблемой, связанной со здоровьем сосудов, является их кальцификация. При ней откладываются кальциевые соли в артериях, отвечающих за транспорт крови к мышцам сердечного миокарда. Эта болезнь хроническая, а ее течение первое время проходит бессимптомно.
О том, как поддержать здоровье сосудов и не допустить их кальцификации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Оксаны Скиталинской в Telegram.
Почему возникает кальцификация сосудов
"Мы все знаем, что болезни сердца и сосудов - это самые главные причины смертности. В основе большинства из них лежит атеросклероз. Ускоряют этот процесс диабет, аутоиммунные заболевания, поликистоз яичников, менопауза, курение, переедание, а также стрессы", - говорит врач.
Она отмечает, что мониторить состояние сосудов помогает проверка С-реактивного белка (hsCRP). Он указывает уровень воспаления в организме. Нормой считаются характеристики в пределах 0-1 мг/л. Если более 2 мг/л - это уже фактор воспалительного риска.
Также следует проверять кальциевый индекс (индекс Агатстона) - измерение количества отложенного кальция в артериях. От 0 до 10 - минимальный риск.
"В результате остеопороза (вымывания кальция из костей), хронического воспаления, диабета, высокобелковой диеты), повышенной кислотности крови), почечной недостаточности, частых и очень чрезмерных физических нагрузок, кальцификация артерий ускоряется", - говорит Скиталинская.
Как поддержать здоровье сосудов
Диетолог советует следовать следующим советам:
- обеспечьте организм достаточным количеством магния: он связывает фосфаты
- давайте организму витамин К2 - его много в зрелых сырах, типа пармезана
- регулируйте фермент щелочной фосфатазы - повышенная активность фосфатазы может быть при дефиците цинка и витамина D
- в организм должны поступать полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 (рыбий жир, свежее льняное масло), орехи, семена льна, чиа)
- противовоспалительное питание
- в рационе должен быть таурин и карнозин
- ешьте противофиброзные продукты - кверцетин (чай из луковой шелухи), куркумин, какао, черника
- откажитесь от курения
- будьте физически активными
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