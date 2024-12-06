Як доглядати за зимовим одягом, щоб він мав гарний вигляд та служив довше

Зимовий одяг вимагає особливого догляду, адже його основне завдання - захист від холоду, снігу та вологи. Щоб улюблені речі служили довше, важливо дотримуватися кількох правил щодо прання, зберігання та догляду за різними матеріалами.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, яке саме дбайливе ставлення до зимового гардероба дозволяє зберегти його привабливість і функціональність.

Прання пуховиків та курток

Пуховики слід прати на делікатному режимі за температури не більше 30°C. Використовуйте гелеві засоби замість порошків, щоб уникнути білих розводів. Сушіть на горизонтальній поверхні, щоб уникнути деформації пуху. Для відновлення об’єму використовуйте тенісні м’ячики під час прання.

Мембранні куртки прасують лише при низькій температурі або сушать без термічного впливу. Дбайливе чищення допомагає зберегти водовідштовхувальні властивості тканини. Якщо можливо, сушіть одяг на відкритому повітрі для кращого збереження форми.

Догляд за хутряними виробами

Хутряні речі найкраще віддавати в хімчистку, але між сезонами їх можна очищувати самостійно. Для цього використовуйте кукурудзяний крохмаль для видалення пилу та жиру. Уникайте зберігання у вологих приміщеннях, щоб запобігти появі плісняви.

Розплутуйте злиплі "бурульки" гребінцем із рідкими зубцями. Підтримуйте блиск хутра, злегка натираючи його гліцерином. Використовуйте спеціальні чохли для захисту від пилу. Періодично провітрюйте хутряні речі, щоб уникнути появи неприємного запаху.

Догляд за замшею, драпом і кашеміром

Замшеві речі не можна прати у воді - використовуйте щітку для сухого чищення. При сильних забрудненнях краще звернутися до професійної хімчистки. Драп і кашемір слід чистити лише за інструкціями виробника, часто вручну або в хімчистці.

Зберігайте їх у сухому, добре провітрюваному місці, щоб запобігти усадці. Якщо з’явилися складки, краще використовувати відпарювач замість праски. Слід уникати грубих механічних впливів, щоб не пошкодити текстуру матеріалів. Для захисту від молі використовуйте спеціальні ароматизовані засоби.

Різні види зимового одягу потребують різного зберігання (фото: Freepik.com)

Поради щодо зберігання

Зимові речі важливо зберігати правильно: пуховики - на широких вішалках, а светри - складеними на полицях. Уникайте пластикових чохлів, адже вони не пропускають повітря. Для збереження форми та кольору використовуйте текстильні чохли.

Не зберігайте речі у вологих приміщеннях - це спричинить появу грибка і неприємного запаху. Додатково використовуйте засоби від молі, щоб захистити вовняні вироби. Підтримуйте оптимальну температуру та вологість у місці зберігання. Періодично перевіряйте стан речей, щоб уникнути пошкоджень.

Правильне прасування та відпарювання

Прасуйте зимовий одяг лише з внутрішнього боку, щоб не зіпсувати тканину. Для делікатних тканин, таких як кашемір, віддайте перевагу відпарюванню. Відпарювання усуває складки і надає речам охайний вигляд без пошкодження волокон.

Не використовуйте високу температуру для прасування мембранних матеріалів. Зберігайте одяг після прасування у розправленому стані. Використовуйте парогенератори з низькою температурою для тонких і делікатних матеріалів. Прасування повинно бути швидким, щоб уникнути перегріву тканини.