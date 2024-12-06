Как ухаживать за зимней одеждой, чтобы она выглядела хорошо и служила дольше

Зимняя одежда требует особого ухода, ведь ее основная задача – защита от холода, снега и влаги. Чтобы любимые вещи служили дольше, важно соблюдать несколько правил по стирке, хранению и уходу за разными материалами.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какое именно бережное отношение к зимнему гардеробу позволяет сохранить его привлекательность и функциональность.

Стирка пуховиков и курток

Пуховики следует стирать в деликатном режиме при температуре не более 30°C. Используйте гелевые средства вместо порошков во избежание белых разводов. Сушите на горизонтальной поверхности во избежание деформации пуха. Для восстановления объема используйте теннисные мячики во время стирки.

Мембранные куртки гладят только при низкой температуре или сушат без термического воздействия. Бережная чистка помогает сохранить водоотталкивающие свойства ткани. Если возможно, сушите одежду на открытом воздухе, чтобы лучше сохранить форму.

Уход за меховыми изделиями

Меховые вещи лучше всего отдавать в химчистку, но между сезонами их можно очищать самостоятельно. Для этого используйте кукурузный крахмал для удаления пыли и жира. Избегайте хранения во влажных помещениях, чтобы предотвратить появление плесени.

Распутывайте слипшиеся "сосульки" расческой с редкими зубцами. Поддерживайте блеск меха, слегка натирая его глицерином. Используйте специальные чехлы для защиты от пыли. Периодически проветривайте меховые вещи во избежание появления неприятного запаха.

Уход за замшей, драпом и кашемиром

Замшевые вещи нельзя стирать в воде - используйте щетку для сухой чистки. При сильных загрязнениях лучше обратиться к профессиональной химчистке. Драп и кашемир следует чистить только по инструкциям изготовителя, часто вручную или в химчистке.

Храните их в сухом, хорошо проветриваемом месте, чтобы предотвратить усадку. Если появились складки, лучше использовать отпариватель вместо утюга. Следует избегать грубых механических воздействий, чтобы не повредить текстуру материалов. Для защиты от моли используйте ароматические средства.

Различные виды зимней одежды нуждаются в разном хранении (фото: Freepik.com)

Советы по хранению

Зимние вещи важно хранить правильно: пуховики - на широких вешалках, а свитера - сложенными на полках. Избегайте пластиковых чехлов, ведь они не пропускают воздух. Для сохранения формы и цвета используйте текстильные чехлы.

Не храните вещи во влажных помещениях - это повлечет за собой появление грибка и неприятного запаха. Дополнительно используйте средства от моли для защиты шерстяных изделий. Поддерживайте оптимальную температуру и влажность в месте хранения. Периодически проверяйте положение вещей во избежание повреждений.

Правильная глажка и отпаривание

Глажайте зимнюю одежду только с внутренней стороны, чтобы не испортить ткань. Для деликатных тканей, таких как кашемир, отдайте предпочтение отпариванию. Отпаривание устраняет складки и придает вещам чистоплотный вид без повреждения волокон.

Не используйте высокую температуру для глажения мембранных материалов. Храните одежду после глажения в расправленном состоянии. Используйте парогенераторы с низкой температурой тонких и деликатных материалов. Глажка должна быть быстрой, чтобы избежать перегрева ткани.