Як доглядати за шкірою рук у морозну погоду: зволоження, пом'якшення та захист

Правильно мийте руки

Стан шкіри рук насамперед залежить від гігієни. Тому регулярно мийте руки та робіть це відповідно до рекомендацій лікарів:

наносьте мило рівномірно на всю поверхню рук до кистей

мийте долоні з тильної та лицьової сторони під проточною водою

приділяйте увагу зоні між пальцями, подушечкам пальців і великим пальцям

час миття рук - не менше 20 секунд

температура води повинна бути комфортною для шкіри, тобто не обпалювати та не обморожувати руки

Обирайте хороше мило

Нормальний для рук кислотно-лужний баланс мила становить від 7 до 11 pH. У складі хорошого мила не повинно бути речовин, які змивають ліпідний захисний шар. Він відновлюється, однак повільно.

Щоб відрізнити натуральне мило, звертайте увагу на склад. У ньому повинні міститися базові та ефірні олії, трав'яні відвари, какао, мед, бджолиний віск, глина, гліцерин.

Використовуйте зволожувальний крем

Агресивний вплив морозу витягує зі шкіри всю вологу, тому потрібно підтримувати її баланс внутрішньо та зовнішньо. Для цього пийте достатню кількість води та використовуйте зволожувальний крем.

У складі крему шукайте воду, гіалуронову або молочну кислоту, гліцерин, алантоїн, сечовину, амінокислоти, екстракти рослин.

Крем для рук взимку просто необхідний (фото: pixabay.com)

Робіть маски для рук

Їх можна придбати в магазинах уже готовими, а можна зробити самостійно. Маски також бувають одноразовими та багаторазовими.

Багаторазові косметичні рукавички рекомендують носити на руках не менше пів години. Можна одягати на ніч після застосування живильного крему або базової олії.

Маски для рук доповнюють ваш загальний догляд за руками. Для отримання результату їх варто застосовувати два-три рази на тиждень.

Робіть процедуру відлущення

Іншими словами це ще називається ексфоліація. Основна мета цієї процедури прибрати ороговілі лусочки шкіри, щоб поліпшити циркуляцію крові та покращити процеси регенерації.

Користуйтеся пілінгами з фруктовими кислотами, цукровим або мінеральним скрабами. Для ексфоліації шкіри рук у домашніх умовах підійде суміш кавового осаду та меду.