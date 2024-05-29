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Як доглядати за найпопулярнішими квітами: ловіть секрети

Як доглядати з квітами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Квіти любить кожна жінка, до того ж різні, але ми рідко знаємо, як правильно доглядати за тими чи іншими видами квітів.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео "Дім півоній".

Гортензія 

Насправді ця красива квітка є досить вибагливою, а якщо за нею неякісно доглядати, то вона швидко пропаде у вашій вазі. 

Якщо вам подарували гортензію, то варто підрізати її під кутом і розщепити стебло, а також повністю наповнити вазу водою. 

Гортензія (фото: Freepik)

Троянда 

Як багато міфів ходить навколо теми якомога довшого зберігання троянди у вазі, і досипати цукор, і поставити в окріп, а потім і в льодяну воду, але насправді все простіше. 

Троянду треба підрізати під кутом і наливати у вазу трохи більш ніж половину води. 

Троянда (фото: Freepik)

Бузок 

Кажуть, що бузок не можна ставити біля ліжка, оскільки він має дуже насичений запах, але доглядати за ним легко. Бузок треба підрізати під кутом та розщепити стебло і ставити у повну вазу води. 

Бузок (фото: Freepik)

Тюльпан 

Секрет тюльпанів у тому, що вони продовжують рости у вазі. А от підрізати їх треба під прямим зрізом та наливати у вазу менше половини води.

Тюльпани (фото: Freepik)

Півонія 

Ця чарівна травнева квітка потребує до себе турботи, саме тому її варто підрізати під кутом і наливати у вазу більш ніж половину води.

Півонії (фото: Freepik)

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