Як доглядати за найпопулярнішими квітами: ловіть секрети

Гортензія

Насправді ця красива квітка є досить вибагливою, а якщо за нею неякісно доглядати, то вона швидко пропаде у вашій вазі.

Якщо вам подарували гортензію, то варто підрізати її під кутом і розщепити стебло, а також повністю наповнити вазу водою.

Гортензія (фото: Freepik)

Троянда

Як багато міфів ходить навколо теми якомога довшого зберігання троянди у вазі, і досипати цукор, і поставити в окріп, а потім і в льодяну воду, але насправді все простіше.

Троянду треба підрізати під кутом і наливати у вазу трохи більш ніж половину води.

Троянда (фото: Freepik)

Бузок

Кажуть, що бузок не можна ставити біля ліжка, оскільки він має дуже насичений запах, але доглядати за ним легко. Бузок треба підрізати під кутом та розщепити стебло і ставити у повну вазу води.

Бузок (фото: Freepik)

Тюльпан

Секрет тюльпанів у тому, що вони продовжують рости у вазі. А от підрізати їх треба під прямим зрізом та наливати у вазу менше половини води.

Тюльпани (фото: Freepik)

Півонія

Ця чарівна травнева квітка потребує до себе турботи, саме тому її варто підрізати під кутом і наливати у вазу більш ніж половину води.

Півонії (фото: Freepik)