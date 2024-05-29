Цветы любит каждая женщина, к тому же разные, но мы редко знаем, как правильно ухаживать за теми или иными видами цветов.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео "Дом пионов".
На самом деле этот красивый цветок достаточно прихотлив, а если за ним некачественно ухаживать, то он быстро пропадет в вашем весе.
Если вам подарили гортензию, то следует подрезать ее под углом и расщепить стебель, а также полностью наполнить вазу водой.
Гортензия (фото: Freepik)
Как много мифов ходит вокруг темы как можно более длинного хранения розы в весе, и досыпать сахар, и поставить в кипяток, а затем и в ледяную воду, но на самом деле все проще.
Розу нужно подрезать под углом и наливать в вазу чуть более половины воды.
Роза (фото: Freepik)
Говорят, что сирень нельзя ставить у кровати, поскольку она имеет очень насыщенный запах, но ухаживать за ней легко. Сирень нужно подрезать под углом и расщепить стебель и ставить в полную вазу воды.
Сирень (фото: Freepik)
Секрет тюльпанов состоит в том, что они продолжают расти в весе. А вот подрезать их нужно под прямым срезом и наливать в вазу меньше половины воды.
Тюльпаны (фото: Freepik)
Этот волшебный майский цветок нуждается в себе заботы, именно поэтому его следует подрезать под углом и наливать в вазу более половины воды.
Пионы (фото: Freepik)
Раньше мы рассказывали, где в Карпатах искать красную руту.
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