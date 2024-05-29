Гортензия

На самом деле этот красивый цветок достаточно прихотлив, а если за ним некачественно ухаживать, то он быстро пропадет в вашем весе.

Если вам подарили гортензию, то следует подрезать ее под углом и расщепить стебель, а также полностью наполнить вазу водой.

Гортензия (фото: Freepik)

Роза

Как много мифов ходит вокруг темы как можно более длинного хранения розы в весе, и досыпать сахар, и поставить в кипяток, а затем и в ледяную воду, но на самом деле все проще.

Розу нужно подрезать под углом и наливать в вазу чуть более половины воды.

Роза (фото: Freepik)

Сирень

Говорят, что сирень нельзя ставить у кровати, поскольку она имеет очень насыщенный запах, но ухаживать за ней легко. Сирень нужно подрезать под углом и расщепить стебель и ставить в полную вазу воды.

Сирень (фото: Freepik)

Тюльпан

Секрет тюльпанов состоит в том, что они продолжают расти в весе. А вот подрезать их нужно под прямым срезом и наливать в вазу меньше половины воды.

Тюльпаны (фото: Freepik)

Пион

Этот волшебный майский цветок нуждается в себе заботы, именно поэтому его следует подрезать под углом и наливать в вазу более половины воды.

Пионы (фото: Freepik)