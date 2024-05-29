ua en ru
Ср, 29 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как ухаживать за самыми популярными цветами: ловите секреты

Среда 29 мая 2024 17:03
UA EN RU
Как ухаживать за самыми популярными цветами: ловите секреты Как ухаживать с цветами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Цветы любит каждая женщина, к тому же разные, но мы редко знаем, как правильно ухаживать за теми или иными видами цветов.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео "Дом пионов".

Гортензия

На самом деле этот красивый цветок достаточно прихотлив, а если за ним некачественно ухаживать, то он быстро пропадет в вашем весе.

Если вам подарили гортензию, то следует подрезать ее под углом и расщепить стебель, а также полностью наполнить вазу водой.

Как ухаживать за самыми популярными цветами: ловите секреты

Гортензия (фото: Freepik)

Роза

Как много мифов ходит вокруг темы как можно более длинного хранения розы в весе, и досыпать сахар, и поставить в кипяток, а затем и в ледяную воду, но на самом деле все проще.

Розу нужно подрезать под углом и наливать в вазу чуть более половины воды.

Как ухаживать за самыми популярными цветами: ловите секреты

Роза (фото: Freepik)

Сирень

Говорят, что сирень нельзя ставить у кровати, поскольку она имеет очень насыщенный запах, но ухаживать за ней легко. Сирень нужно подрезать под углом и расщепить стебель и ставить в полную вазу воды.

Как ухаживать за самыми популярными цветами: ловите секреты

Сирень (фото: Freepik)

Тюльпан

Секрет тюльпанов состоит в том, что они продолжают расти в весе. А вот подрезать их нужно под прямым срезом и наливать в вазу меньше половины воды.

Как ухаживать за самыми популярными цветами: ловите секреты

Тюльпаны (фото: Freepik)

Пион

Этот волшебный майский цветок нуждается в себе заботы, именно поэтому его следует подрезать под углом и наливать в вазу более половины воды.

Как ухаживать за самыми популярными цветами: ловите секреты

Пионы (фото: Freepik)

Раньше мы рассказывали, где в Карпатах искать красную руту.

Также читайте, что в Украине расцвел очень редкий цветок, занесенный в Красную книгу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота Женщины Цветок
NEWS
Стефанишина рассказала об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Вашингтоне
Стефанишина рассказала об ожиданиях Украины от саммита НАТО в Вашингтоне