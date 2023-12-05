Як дізнатися пароль від Wi-Fi: прості методи

Встановлення "якісного" пароля є запорукою безпеки облікового запису або ж пристрою. Під час налаштування Wi-Fi мережі експерти також радять встановлювати безпечний пароль. Водночас деякі ситуації вимагають пригадати пароль від Wi-Fi дуже швидко, а під рукою може бути тільки телефон.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як швидко дізнатись пароль від Wi-Fi через телефон з Android або iPhone, чи допоможе при цьому комп'ютер або спеціальні програми, а також де знайти безкоштовний Wi-Fi.
Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Mobile Planet, Moyo, GSMinfo.
Зміст
Швидко дізнатись пароль від Wi-Fi можна, перш за все, перевернувши роутер (маршрутизатор). Знизу на ньому має бути етикетка з усіма необхідними даними. Біля напису SSID зазвичай вказані саме логін і пароль мережі (Wi-Fi пароль/PIN).
Якщо під рукою є інструкція до роутера чи пакувальна коробка від нього, пошукати логін і пароль можна там.
За умови, що ви купували маршрутизатор у провайдера і вам його налаштовували персонально, облікові дані можуть залишитися на папері - наприклад, на договорі про надання послуг.
Водночас якщо під час налаштування мережі ви змінювали пароль на власний, потрібно буде згадати саме його.
Тоді знайти необхідну інформацію можна за допомогою мобільного телефона (смартфона), ноутбука (комп'ютера) чи планшета.
Насамкінець, швидко під'єднатися до мережі можна за допомогою кнопки "швидкого доступу" WPS. Її потрібно натиснути на роутері, а на ПК чи смартфоні - обрати відповідний варіант підключення.
Смартфон допоможе дізнатися пароль від Wi-Fi у різні способи. Найчастіше для цього потрібно зайти в "Налаштування", або ж зайти з підключеного телефону на маршрутизатор через браузер.
Більш складний варіант (для "просунутих" користувачів) - з використанням ROOT-прав. За допомогою будь-якого менеджера для доступу до файлів з ROOT-правами (наприклад ES Explorer) потрібно зайти до кореневого каталогу Wi-Fi (data/misc/wifi). Там є файл під назвою wpa_supplicant.conf, в якому зберігаються дані про всі мережі, які ви коли-небудь використовували. У ньому потрібно знайти рядок PSK, в якому й "ховається" пароль.
Однак не радимо використовувати цей метод без напрочуд великої необхідності, оскільки будь-яка помилка під час "подорожі" кореневим каталогом може коштувати вам гаджета й перетворити смартфон на "цеглу".
Набагато легше знайти пароль від Wi-Fi через налаштування телефону. Наприклад, якщо у вас iPhone з iOS 16, необхідно:
У більш ранніх версіях iOS такої функції немає. Там пароль можна визначити за допомогою коду маршрутизатора:
Якщо ваш смартфон працює на базі ОС Android 10 (або новішій), дізнатись пароль від свого Wi-Fi можна за допомогою актуальних налаштувань.
Для цього потрібно:
Інший спосіб - з використанням браузера:
У такий спосіб можна також змінити наявний пароль на будь-який інший.
Пароль від Wi-Fi можна дізнатись також за допомогою спеціальних програм (утиліт). При цьому експерти радять користуватися тільки перевіреним софтом, оскільки на неякісні програми часто "реагують" антивіруси.
Відшукати пароль на комп'ютері (з Windows) допоможуть, зокрема:
Для Android, iOS та макбуків існують окремі програми й додатки, які допомагають знайти дані для авторизації.
Безкоштовний Wi-Fi можна знайти у різних місцях (містах та країнах). Найчастіше його слід шукати:
Крім того, безкоштовний Wi-Fi на своїх головних вулицях або майданах надають деякі міста.
Насамкінець деякі оператори мобільного зв'язку також можуть надавати безкоштовний доступ до Wi-Fi (для своїх абонентів) на певних локаціях.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українські провайдери переходять на нову технологію, яка дозволить мати інтернет без світла впродовж 3 днів.
Читайте також про два несподівані чинники, що "крадуть" швидкість вашого інтернету.