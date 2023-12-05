Як дізнатися пароль від Wi-Fi: прості методи

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Як можна дізнатись пароль від Wi-Fi

Швидко дізнатись пароль від Wi-Fi можна, перш за все, перевернувши роутер (маршрутизатор). Знизу на ньому має бути етикетка з усіма необхідними даними. Біля напису SSID зазвичай вказані саме логін і пароль мережі (Wi-Fi пароль/PIN).

Якщо під рукою є інструкція до роутера чи пакувальна коробка від нього, пошукати логін і пароль можна там.

За умови, що ви купували маршрутизатор у провайдера і вам його налаштовували персонально, облікові дані можуть залишитися на папері - наприклад, на договорі про надання послуг.

Водночас якщо під час налаштування мережі ви змінювали пароль на власний, потрібно буде згадати саме його.

Тоді знайти необхідну інформацію можна за допомогою мобільного телефона (смартфона), ноутбука (комп'ютера) чи планшета.

Насамкінець, швидко під'єднатися до мережі можна за допомогою кнопки "швидкого доступу" WPS. Її потрібно натиснути на роутері, а на ПК чи смартфоні - обрати відповідний варіант підключення.

Як дізнатися пароль від Wi-Fi через телефон

Смартфон допоможе дізнатися пароль від Wi-Fi у різні способи. Найчастіше для цього потрібно зайти в "Налаштування", або ж зайти з підключеного телефону на маршрутизатор через браузер.

Більш складний варіант (для "просунутих" користувачів) - з використанням ROOT-прав. За допомогою будь-якого менеджера для доступу до файлів з ROOT-правами (наприклад ES Explorer) потрібно зайти до кореневого каталогу Wi-Fi (data/misc/wifi). Там є файл під назвою wpa_supplicant.conf, в якому зберігаються дані про всі мережі, які ви коли-небудь використовували. У ньому потрібно знайти рядок PSK, в якому й "ховається" пароль.

Однак не радимо використовувати цей метод без напрочуд великої необхідності, оскільки будь-яка помилка під час "подорожі" кореневим каталогом може коштувати вам гаджета й перетворити смартфон на "цеглу".

Набагато легше знайти пароль від Wi-Fi через налаштування телефону. Наприклад, якщо у вас iPhone з iOS 16, необхідно:

відкрити меню "Налаштування"

обрати підпункт "Wi-Fi"

натиснути на ім'я мережі, до якої ви підключені

в її властивостях знайти опцію "Пароль" (його можна подивитися або скопіювати)

У більш ранніх версіях iOS такої функції немає. Там пароль можна визначити за допомогою коду маршрутизатора:

зайти в "Центр управління"

торкнутися значка "Wi-Fi"

навпроти свого підключення тапнути по букві "i" (інформація)

натиснути на рядок "Роутер" і скопіювати URL-адресу з цифрами

вставити цю адресу в браузер і перейти за посиланням (має з'явитися вікно введення логіна і пароля)

набрати в обох полях "admin" і зайти в налаштування роутера

знайти вкладку "Wi-Fi-з'єднання" (або з аналогічною назвою)

відкрити інформацію про мережу і знайти поле з назвою Wi-Fi мережі та паролем

Як подивитися збережений пароль від Wi-Fi на Android

Якщо ваш смартфон працює на базі ОС Android 10 (або новішій), дізнатись пароль від свого Wi-Fi можна за допомогою актуальних налаштувань.

Для цього потрібно:

зайти в меню "Налаштування"

обрати "Wi-Fi" (у деяких девайсах цей розділ відзначений, як "Бездротові мережі")

перейти до підрозділу "Збережені мережі"

з представленого списку вибрати мережу, з якою ви працюєте

натиснути на опцію "Поділитись" біля вибраної мережі

підтвердити свою особистість (за допомогою спеціального коду, відбитку пальця чи іншого індивідуального захисту)

на екрані відкриється QR-код - інший користувач повинен відсканувати його, щоб отримати доступ до мережі (під QR-кодом додатково написаний код - його можна ввести вручну)

Інший спосіб - з використанням браузера:

у будь-якому з браузерів на вашому девайсі потрібно перейти по одній з адрес - 192.168.0.1 або 192.168.1.1 (якщо вони не підходять, актуальну адресу можна дізнатись на наклейці роутера)

після цього у вікні необхідно ввести логін і пароль (для цього знадобляться заводські дані, наведені внизу на корпусі маршрутизатора, або ж можна спробувати комбінацію "admin admin")

перейти до розділу "Wi-Fi", скориставшись опцією "Налаштування пароля"

пароль може "ховатися" у вкладках під назвами "Wireless Key", "Wireless Password" тощо (переглянути потрібно всі вкладки, в назві яких є слово "пароль").

У такий спосіб можна також змінити наявний пароль на будь-який інший.

Які програми допоможуть дізнатися пароль від Wi-Fi

Пароль від Wi-Fi можна дізнатись також за допомогою спеціальних програм (утиліт). При цьому експерти радять користуватися тільки перевіреним софтом, оскільки на неякісні програми часто "реагують" антивіруси.

Відшукати пароль на комп'ютері (з Windows) допоможуть, зокрема:

безкоштовний додаток WirelessKeyView (відображає відомості про бездротові мережі, в які ви будь-коли заходили, у вигляді таблиці)

програму Wi-fi Password Revealer (має інтерфейс українською мовою і працює майже так само)

Для Android, iOS та макбуків існують окремі програми й додатки, які допомагають знайти дані для авторизації.

Де знайти безкоштовний Wi-Fi

Безкоштовний Wi-Fi можна знайти у різних місцях (містах та країнах). Найчастіше його слід шукати:

у громадських місцях (у кафе, в ресторанах)

у бібліотеках

на транспортних вузлах (в аеропортах, на автовокзалах, на залізничних станціях тощо)

в магазинах та торгових центрах

на міських площах, у парках чи на інших "громадських майданчиках"

в готелях чи мотелях

у транспортних засобах (у метро, в автобусі тощо)

Крім того, безкоштовний Wi-Fi на своїх головних вулицях або майданах надають деякі міста.

Насамкінець деякі оператори мобільного зв'язку також можуть надавати безкоштовний доступ до Wi-Fi (для своїх абонентів) на певних локаціях.