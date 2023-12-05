Как узнать пароль от Wi-Fi: простые методы

Установка "качественного" пароля является залогом безопасности учетной записи или устройства. При настройке Wi-Fi сети эксперты также рекомендуют устанавливать безопасный пароль. В то же время, некоторые ситуации требуют вспомнить пароль от Wi-Fi очень быстро, а под рукой может быть только телефон.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как быстро узнать пароль от Wi-Fi через телефон с Android или iPhone, поможет ли при этом компьютер или специальные программы, а также где найти бесплатный Wi-Fi.
Для подготовки материала были использованы следующие источники: Mobile Planet, Moyo, GSMinfo.
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Быстро узнать пароль от Wi-Fi можно, прежде всего, перевернув роутер (маршрутизатор). Снизу на нем должна быть этикетка со всеми необходимыми данными. Возле надписи SSID обычно указаны именно логин и пароль сети (Wi-Fi пароль/PIN).
Если под рукой есть инструкция к роутеру или упаковочная коробка, поискать логин и пароль можно там.
При условии, что вы покупали маршрутизатор у провайдера и вам настраивали его персонально, учетные данные могут остаться на бумаге - например, на договоре о предоставлении услуг.
Однако если при настройке сети вы изменяли пароль на собственный, нужно будет вспомнить именно его.
Тогда можно найти необходимую информацию с помощью мобильного телефона (смартфона), ноутбука (компьютера) или планшета.
В конце концов, быстро подключиться к сети можно с помощью кнопки быстрого доступа WPS. Ее нужно нажать на роутере, а на ПК или смартфоне - выбрать подходящий вариант подключения.
Смартфон поможет узнать пароль от Wi-Fi разными способами. Чаще всего для этого нужно зайти в "Настройки", или зайти с подключенного телефона на маршрутизатор через браузер.
Более сложный вариант (для "продвинутых" пользователей) - с использованием ROOT-прав. С помощью любого менеджера для доступа к файлам с ROOT-правами (например ES Explorer) нужно зайти в корневой каталог Wi-Fi (data/misc/wifi). Там есть файл под названием wpa_supplicant.conf, в котором хранятся данные обо всех сетях, которые вы когда-либо использовали. В нем нужно найти строку PSK, в которой и "скрывается" пароль.
Однако не советуем использовать этот метод без сверх большой необходимости, поскольку любая ошибка во время "путешествия" в корневом каталоге может стоить вам гаджета и превратить смартфон в "кирпич".
Гораздо легче найти пароль от Wi-Fi через настройки телефона. К примеру, если у вас iPhone с iOS 16, необходимо:
В более ранних версиях iOS такой функции нет. Там пароль можно определить с помощью кода маршрутизатора:
Если ваш смартфон работает на базе ОС Android 10 (или более новой), узнать пароль от своего Wi-Fi можно с помощью актуальных настроек.
Для этого нужно:
Другой способ - с использованием браузера:
Таким образом можно также изменить существующий пароль на любой другой.
Пароль от Wi-Fi можно узнать также с помощью специальных программ (утилит). При этом эксперты советуют пользоваться только проверенным софтом, поскольку на некачественные программы часто "реагируют" антивирусы.
Найти пароль на компьютере (с Windows) помогут, в частности:
Для Android, iOS и макбуков существуют отдельные программы и приложения, помогающие найти данные для авторизации.
Бесплатный Wi-Fi можно найти в разных местах (городах и странах). Чаще всего его следует искать:
Кроме того, бесплатный Wi-Fi на своих главных улицах или площадях предоставляют некоторые города.
Наконец, некоторые операторы мобильной связи также могут предоставлять бесплатный доступ к Wi-Fi (для своих абонентов) на определенных локациях.
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