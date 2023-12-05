Как узнать пароль от Wi-Fi: простые методы

Содержание

Как можно узнать пароль от Wi-Fi

Быстро узнать пароль от Wi-Fi можно, прежде всего, перевернув роутер (маршрутизатор). Снизу на нем должна быть этикетка со всеми необходимыми данными. Возле надписи SSID обычно указаны именно логин и пароль сети (Wi-Fi пароль/PIN).

Если под рукой есть инструкция к роутеру или упаковочная коробка, поискать логин и пароль можно там.

При условии, что вы покупали маршрутизатор у провайдера и вам настраивали его персонально, учетные данные могут остаться на бумаге - например, на договоре о предоставлении услуг.

Однако если при настройке сети вы изменяли пароль на собственный, нужно будет вспомнить именно его.

Тогда можно найти необходимую информацию с помощью мобильного телефона (смартфона), ноутбука (компьютера) или планшета.

В конце концов, быстро подключиться к сети можно с помощью кнопки быстрого доступа WPS. Ее нужно нажать на роутере, а на ПК или смартфоне - выбрать подходящий вариант подключения.

Как узнать пароль от Wi-Fi через телефон

Смартфон поможет узнать пароль от Wi-Fi разными способами. Чаще всего для этого нужно зайти в "Настройки", или зайти с подключенного телефона на маршрутизатор через браузер.

Более сложный вариант (для "продвинутых" пользователей) - с использованием ROOT-прав. С помощью любого менеджера для доступа к файлам с ROOT-правами (например ES Explorer) нужно зайти в корневой каталог Wi-Fi (data/misc/wifi). Там есть файл под названием wpa_supplicant.conf, в котором хранятся данные обо всех сетях, которые вы когда-либо использовали. В нем нужно найти строку PSK, в которой и "скрывается" пароль.

Однако не советуем использовать этот метод без сверх большой необходимости, поскольку любая ошибка во время "путешествия" в корневом каталоге может стоить вам гаджета и превратить смартфон в "кирпич".

Гораздо легче найти пароль от Wi-Fi через настройки телефона. К примеру, если у вас iPhone с iOS 16, необходимо:

открыть меню "Настройки"

выбрать подпункт "Wi-Fi"

нажать на имя сети, к которой вы подключены

в ее свойствах найти опцию "Пароль" (его можно посмотреть или скопировать)

В более ранних версиях iOS такой функции нет. Там пароль можно определить с помощью кода маршрутизатора:

зайти в "Центр управления"

коснуться значка "Wi-Fi"

напротив своего подключения тапнуть по букве "i" (информация)

нажать на строку "Роутер" и скопировать URL-адрес с цифрами

вставить этот адрес в браузер и перейти по ссылке (должно появиться окно ввода логина и пароля)

набрать в обоих полях "admin" и зайти в настройку роутера

найти вкладку "Wi-Fi-соединение" (или с аналогичным названием)

открыть информацию о сети и найти поле с названием Wi-Fi сети и паролем

Как посмотреть сохраненный пароль от Wi-Fi на Android

Если ваш смартфон работает на базе ОС Android 10 (или более новой), узнать пароль от своего Wi-Fi можно с помощью актуальных настроек.

Для этого нужно:

зайти в меню "Настройки"

выбрать "Wi-Fi" (в некоторых девайсах этот раздел отмечен как "Беспроводные сети")

перейти в раздел "Сохраненные сети"

из представленного списка выбрать сеть, с которой вы работаете

нажать на опцию "Поделиться" возле выбранной сети

подтвердить свою личность (с помощью специального кода, отпечатка пальца или другой индивидуальной защиты)

на экране откроется QR-код - другой пользователь должен отсканировать его, чтобы получить доступ к сети (под QR-кодом дополнительно написанный код - его можно ввести вручную)

Другой способ - с использованием браузера:

в любом из браузеров на вашем девайсе нужно перейти по одному из адресов - 192.168.0.1 или 192.168.1.1 (если они не подходят, актуальный адрес можно узнать на наклейке роутера)

после этого в окне необходимо ввести логин и пароль (для этого понадобятся заводские данные, приведенные внизу на корпусе маршрутизатора, или же можно попробовать комбинацию "admin admin")

перейти в раздел "Wi-Fi", воспользовавшись опцией "Настройка пароля"

пароль может "скрываться" во вкладках под названиями "Wireless Key", "Wireless Password" и т. д. (просмотреть нужно все вкладки, в названии которых есть слово "пароль")

Таким образом можно также изменить существующий пароль на любой другой.

Какие приложения помогут узнать пароль от Wi-Fi

Пароль от Wi-Fi можно узнать также с помощью специальных программ (утилит). При этом эксперты советуют пользоваться только проверенным софтом, поскольку на некачественные программы часто "реагируют" антивирусы.

Найти пароль на компьютере (с Windows) помогут, в частности:

бесплатное приложение WirelessKeyView (отображает сведения о беспроводных сетях, в которые вы когда-либо заходили, в виде таблицы)

программу Wi-fi Password Revealer (имеет интерфейс на украинском языке и работает почти так же)

Для Android, iOS и макбуков существуют отдельные программы и приложения, помогающие найти данные для авторизации.

Где найти бесплатный Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi можно найти в разных местах (городах и странах). Чаще всего его следует искать:

в общественных местах (в кафе, в ресторанах)

в библиотеках

на транспортных узлах (в аэропортах, на автовокзалах, на железнодорожных станциях и т. п.)

в магазинах и торговых центрах

на городских площадях, в парках или других "общественных площадках"

в отелях или мотелях

в транспортных средствах (в метро, в автобусе и т. п.)

Кроме того, бесплатный Wi-Fi на своих главных улицах или площадях предоставляют некоторые города.

Наконец, некоторые операторы мобильной связи также могут предоставлять бесплатный доступ к Wi-Fi (для своих абонентов) на определенных локациях.