Як дізнатися, хто вас наврочив: простий обряд і ознаки енергетичного удару

Псування - це форма енергетичного впливу, що може призвести до низки життєвих негараздів. Що може бути сигналом, що настав час перевірити себе на наявність енергетичної атаки?
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про основні ознаки псування, способи самодіагностики, а також простий, але дієвий метод очищення.
Постійні невдачі: життя ніби йде шкереберть: плани руйнуються, проєкти не вдаються, а невдачі сиплються одна за одною. Якщо це триває без логічного пояснення, варто насторожитися. Така серія негативних подій може свідчити про псування.
Раптове погіршення здоров’я: без очевидних причин ви починаєте хворіти, з’являється хронічна втома або загострюються старі недуги. Медичні обстеження не дають відповіді, але самопочуття погіршується. У деяких випадках це пов’язано не зі станом організму, а з енергетичним полем.
Проблеми в стосунках: раптові сварки з рідними, напруження у спілкуванні з друзями або партнерами. Люди відвертаються без причини, ніби щось їх відштовхує. Це може бути результатом псування на самотність або конфлікти.
Почуття важкості й тривоги: відчуття тиску, страху або постійної внутрішньої тривоги без зовнішніх причин. Часто з’являється бажання плакати або сховатися. Такі симптоми можуть бути викликані негативною енергією навколо.
Порушення сну та кошмари: сон стає тривожним: сняться дивні образи, переслідування, темні фігури. Частішають пробудження серед ночі з відчуттям страху. Після сну немає відчуття відпочинку.
Фінансові труднощі: раптово зникають гроші, відкладаються виплати, ламаються джерела доходу. Плани щодо заробітку не справджуються. Псування часто спрямоване саме на добробут.
Відчуття сторонньої присутності: здається, що хтось стежить за вами, хоча ви самі вдома. Чути кроки, відчувається холод у порожньому приміщенні. Такі враження можуть свідчити про нав’язану негативну енергетику.
Для самостійної діагностики псування можна провести простий ритуал з яйцем або воском: прокатайте сире яйце навколо тіла, розбийте в склянку з водою - і подивіться на форму білка. Якщо з’явилися нитки, бульбашки чи темні вкраплення - це ознака псування.
Також можна запалити церковну свічку й пройтися з нею по кімнаті - якщо полум’я тріщить, коптить чи згасає, це тривожний знак. Відчуття внутрішнього дискомфорту під час таких дій теж може підтвердити негативний вплив.
За народними віруваннями, пристріт можуть викликати люди, які несуть у собі негативну енергію. Зазвичай такі особи мають обмежене коло спілкування і воліють триматися осторонь. Їхній погляд часто викликає внутрішній неспокій у співрозмовників.
Ті, хто говорить компліменти без щирості або демонструє надмірну привітність, іноді теж можуть несвідомо впливати негативно. Особливо небезпечними вважаються заздрісні люди, в житті яких багато труднощів і невдоволення.
Для енергетичного очищення часто використовують простий і ефективний засіб - воду з сіллю. У склянку з чистою водою додайте столову ложку звичайної або морської солі. Перемішайте її за годинниковою стрілкою, промовляючи: "Очисти, захисти, обереги".
Потім змочіть пальці у воді й проведіть ними по чолу, грудях та зап’ястях, уявляючи, як негативна енергія змивається. Цю воду можна також розпилити у кутах кімнати або вмитися нею перед сном. Виконувати ритуал краще в тиші, зосередившись на намірі очиститися.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти "Етнохата" та Traditions.in.ua.