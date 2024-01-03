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Як діяти, якщо ви опинилися під завалами будинку: інструкція

Як правильно діяти, якщо ви опинилися під завалами (фото: facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Анна Шиканова

Опинитися під завалами будинку може будь-яка людина у будь-який час, бо росіяни не припиняють обстрілювати українські міста. Є певні правила, як поводитися, якщо ви опинилися під завалами й вони можуть врятувати вам життя.

Як поводитися в такій ситуації, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на поради ДСНС України, опубліковані в Telegram-каналі Мінреінтеграції.

Що робити під завалом

1. Не панікуйте! Це важко, але дуже потрібно. Інформація про надзвичайну ситуацію оперативно надходить екстреним службам. Рятувальники будуть на місці за лічені хвилини й приступлять до рятувальної операції. Будьте впевнені - вас вже шукають.

2. Намагайтеся якомога частіше кричати, подавати сигнали. Оскільки під час розбору завалів рятувальники роблять перерви, щоб почути людей.

3. У жодному разу для сигналів не використовуйте сірники чи запальнички. Під час руйнувань може статися витік газу.

4. Якщо вас помітили/почули, пам'ятайте, що рятувальникам потрібен час на розбір завалів. Чітко виконуйте вказівки та не втрачайте самовладання.

Якщо вас не почули/не знайшли

1. Уважно та ретельно оцініть ситуацію навколо вас.

2. Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Проте в жодному разі не намагайтеся розбирати завали довкола себе, адже нестабільна конструкція може повторно обвалитися.

3. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо, розпочніть її масажувати вище затиснутого місця. Цим ви підтримаєте циркуляцію крові та врятуєте кінцівку.

4. Розраховуйте свої сили та можливості. Якщо розумієте, що самостійно не виберетесь з-під завалу, то продовжуйте кликати на допомогу і чекайте на рятувальників.

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