Як діяти, якщо у вашому близькому оточенні є токсичні люди: поради спеціаліста

Токсичні люди мають чорний пояс з "отруйної" комунікації. Будь-яка ваша спроба вирішити ситуацію буде перекручена, вивернута та розтоптана. А ще гірше коли токсичні люди є у вашій родині.

Про те як діяти, якщо у вашому близькому оточенні є токсичні люди, розповіла психолог Ліана Бенько у своєму Instagram.

Усвідомте, що з вами так не можна

Перше та найголовніше, що треба зробити - це усвідомити, що з вами не можна погано вчиняти. Абсолютно нікому, навіть найближчому оточенню.

Ви ніколи не повинні доводити свою цінність та заслуговувати на любов і прийняття. Ви варті всього цього апріорі, просто тому, що існуєте.

Визначте особисті кордони

Дуже важливо визначити свої особисті кордони та ніколи не давати їх порушувати. Варто знати в яких ситуаціях казати ні, проговорювати які речі ви вважаєте неприпустимими.

Якщо ви мовчите, коли вам неприємно і боляче, то така поведінка по відношенню до вас стає нормою. Люди просто не розуміють, що ви страждаєте від такого ставлення.

Поговоріть з рідними

Якщо токсичні люди є у вашій родині, то краще проговорювати з ними свої образи, пояснювати близьким, що ви - самодостатня людина із власними принципами, цінностями та світоглядом.

Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на прийняття та гідне ставлення до себе. Іншого шляху розв'язання цієї проблеми просто немає.

Уникайте токсичних людей

Намагайтесь звести спілкування з такими людьми до мінімуму, навіть якщо це ваші батьки. Таким чином ви будете тільки щасливішими та не будете страждати від "отруйної" комунікації.