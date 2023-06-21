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Как действовать, если в вашем близком окружении есть токсичные люди: советы профессионала

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Среда 21 июня 2023 22:22
Как действовать, если в вашем близком окружении есть токсичные люди: советы профессионала Как действовать, если в вашем окружении есть токсичные люди (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Токсичные люди имеют черный пояс из "ядовитой" коммуникации. Любая ваша попытка разрешить ситуацию будет извращена, вывернута и растоптана. А еще хуже, когда токсичные люди есть в вашей семье.

О том, как действовать, если в вашем близком окружении есть токсичные люди, рассказала психолог Лиана Бенько в своем Instagram.

Понимайте, что с вами так нельзя

Первое и самое главное, что нужно сделать - это осознать, что с вами нельзя плохо поступать. Абсолютно некому, даже ближайшему окружению.

Вы никогда не должны доказывать свою ценность и заслуживать любви и принятия. Вы достойны всего этого априори, просто потому, что существуете.

Определите личные границы

Очень важно определить свои личные границы и никогда не давать их нарушать. Стоит знать, в каких ситуациях говорить нет, проговаривать какие вещи вы считаете недопустимыми.

Если вы молчите, когда вам неприятно и больно, то такое поведение по отношению к вам становится нормой. Люди просто не понимают, что вы страдаете от такого отношения.

Поговорите с родными

Если токсичные люди есть в вашей семье, то лучше проговаривать с ними свои обиды, объяснять близким, что вы - самодостаточный человек с собственными принципами, ценностями и мировоззрением.

Помните, что вы заслуживаете принятия и достойного отношения к себе. Другого пути решения этой проблемы просто нет.

Избегайте токсичных людей

Старайтесь свести общение с такими людьми к минимуму, даже если это ваши родители. Таким образом, вы будете только счастливее и не будете страдать от "ядовитой" коммуникации.

Раньше мы писали о том, как распознать токсичного человека в своем окружении.

Также читайте признаки токсической дружбы, о которых вам не говорят.

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