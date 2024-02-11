Як дістатися в Єгипет і чи варто відмовлятися від самостійних турів

До кожної поїздки у будь-яку країну світу зараз з України додається тепер шлях до найближчого аеропорту. Переважно - у Польщі. І у побудові маршруту особливого значення не має, ви берете пакетний тур чи подорожуєте за власним планом.

За словами експерта Олексія Кучера, найдешевший варіант зараз подорожі до Єгипте - це без пакетного туру та через Польщу, а звідти - через Італію.

"На мій особистий погляд нам пощастило із найдешевшим маршрутом в Єгипет, бо лоукостери літають туди тільки з Італії, тож замість сонячного Єгипту із довгим і нудним шляхом туди та назад маємо справжню подорож Мілан - Шар-Ель-Шейх, Марса-Алам чи Хургада - Мілан, ціни на травень зараз - 23-36 євро в один бік", - каже він.





Скриншот

Перевіряйте ціни на ваші дати тут.

В Мілан, подорожуючи з України, вигідно летіти з Любліна, Варшави, Кракова...





Скриншот

Обирайте місце та дати вильоту тут

Ще є варіанти летіти в Мілан із Будапешту за 23 євро - чи варіант з Бухаресту за 19 -, зверніть увагу, що з найближчого до кордону аеропорту Яси квитки в Мілан коштують від 32 євро.

"І все-таки я раджу рейси з Польщі, бо туди дуже зручно дістатися прямими потягами з Києва, Львова, Дніпра та Одеси, при цьому найдешевше - 491 гривня, якщо їхати поїздом Львів-Пшемисль. В Польщі обирайте автобуси із Пшемисля прямо в аеропорт, дивіться розклад, наприклад, на e-podroznik", - радить Олексій.

"Таким чином самостійно ми добираємося в Єгипет та назад із подорожжю через Італію за 180-200 євро чи 7500-8000 гривень. Житло в Єгипті на 7 ночей стартує від 50 євро, а краще і ближче до моря - 80-100, тож разом із квитками маємо - 10 000-12 000 гривень. Тижневі тури в Єгипет з автобусом з Києва та вильотом з Польщі зараз на травень коштують від 20 000 гривень", - резюмує експерт.