Як дата вашого народження може впливати на ваше здоров'я: приголомшливе дослідження

Що виявило дослідження про дату народження та здоров'я?

Одне з найцікавіших досліджень провели в Токійському університеті. Його результати показали, що діти, зачаті в зимові місяці (тобто народжені восени), мають більш активний бурий жир - особливу форму жирової тканини, яка допомагає спалювати калорії і регулює температуру тіла. Такий метаболічний “подарунок” від природи означає нижчу ймовірність ожиріння в дорослому віці. Навпаки, народжені влітку часто мають нижчий рівень цього жиру, що може вплинути на їхню здатність до контролю ваги.

Окрім цього, дослідники з Великої Британії виявили, що діти, які народилися у вересні, зазвичай мають кращі академічні результати. Причина - у системі освіти: у багатьох країнах діти, народжені ближче до початку навчального року, є старшими серед однолітків, а отже мають розвиненішу когнітивну та фізичну перевагу. Це часто дає їм фору на ранніх етапах навчання і спорту, яка зберігається на роки.

Хто страждає від алергій?

Проте не все так райдужно. Народжені весною частіше страждають від сезонних алергій, а діти, зачаті в холодні місяці, мають підвищений ризик аутизму. Це може бути пов’язано з меншим рівнем сонячного світла під час вагітності матері, зниженням вітаміну D і впливом сезонних вірусів. Наприклад, зимова інфекція у матері в першому триместрі може вплинути на мозковий розвиток дитини.

Дослідження також вказують на те, що сезон народження може впливати навіть на тривалість життя та ризик розвитку таких хвороб, як діабет або серцево-судинні захворювання. Наприклад, одне дослідження з Угорщини показало, що жінки, народжені восени, мають статистично довше життя.

Втім, вчені наголошують: сезон народження - лише один із численних факторів, що формують людину. Він не визначає долю, але може створити певні стартові умови. І те, як ми розвиваємось надалі - результат нашого способу життя, харчування, освіти, довкілля та особистого вибору.

Такі знання можуть стати корисними не лише для науковців, а й для майбутніх батьків, планування вагітності та підтримки дітей на різних етапах розвитку.