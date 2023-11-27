Як чистити скляну поверхню плити: що можна і чого не треба робити

Брудна плита - жахіття практично всіх сумлінних домогосподарок у світі. Навіть скляна поверхня потребує регулярної чистки й правильного догляду.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Eating Well, Good Housekeeping.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які плити мають склокерамічну поверхню, як очистити їх від бруду й нагару, а також що робити, щоб плита не бруднилась.

Які плити мають склокерамічну поверхню

Склокерамічні поверхні використовуються у виробництві різних видів плит.

В цілому можна виокремити:

склокерамічні газові плити

склокерамічні електричні плити

склокерамічні індукційні плити

Найчастіше виробники кухонного обладнання використовують склокерамічні матеріали через їхню високу зносостійкість і естетичний зовнішній вигляд.

Склокераміку можна зустріти також у пічках, духовках, навіть у системах теплого підлогового обігріву.

Правила догляду за скляною поверхнею

Якщо ви хочете, щоб ваша склокерамічна плита якомога довше залишалась чистою і без подряпин, варто дотримуватися низки простих, але важливих правил.

Перш за все потрібно детально ознайомитись з інструкцією щодо догляду від виробника (там можуть міститись рекомендації щодо тих чи інших конкретних засобів для чищення). Якщо ж інструкції під рукою немає, її завжди можна знайти у мережі.

Користувачам, між іншим, радять:

підготувати для миття склокераміки окрему чисту ганчірку (губку)

очищати забруднену поверхню лише після її охолодження

протирати скляну поверхню сумішшю оцту з водою за допомоги чистої тканини з мікрофібри

обирати спеціальні (призначені саме для склокераміки) миючі засоби

Не можна:

використовувати побутові засоби для чищення скла (вони можуть забруднити або ж подряпати склокераміку)

використовувати засоби для чищення, не рекомендовані інструкціями від виробника (щоб не пошкодити поверхню й не втратити гарантію)

використовувати жорсткі щітки для чищення, "дранки", або інші цупкі мочалки, які можуть подряпати скляну поверхню

використовувати лезо від бритви (чи будь-які інші гострі об'єкти) для видалення стійких плям

Як очистити дуже брудну склокерамічну поверхню

Якщо мити плиту щодня у вас не виходить і в результаті її регулярного використання на склокераміці утворились стійкі плями (які не відмиваються звичайними засобами), експерти радять використовувати харчову соду.

Щоб очистити дуже брудну поверхню, потрібно:

"змастити" скляну поверхню оцтом (або розбризкати його з пульверизатора)

зверху розсипати однорідним шаром харчову соду

змочити гарячою водою рушник, злегка віджати й покласти на суміш оцту з содою

залишити рушник на поверхні на 10-15 хвилин

зняти рушник і протерти поверхню начисто серветкою з мікрофібри

видалити всі видимі залишки бруду, якщо такі є (за потреби оцтом можна змочити чисту серветку й протерти плиту нею)

Що треба робити, аби плита не бруднилася

Для того, щоб склокерамічна плита якнайдовше залишалась чистою, її достатньо регулярно протирати або мити (за потреби).

Не варто залишати її брудною надовго, щоб бруд не прилипав "на віки".

Мити й чистити склокераміку потрібно тільки спеціальними й перевіреними засобами.

При цьому не варто використовувати серветки з мікрофібри, ганчірки чи губки, якими ви зазвичай миєте посуд. На них можуть залишатися часточки бруду чи жиру, які "переходитимуть" на плиту.