Як чистити шкіряні речі: ось, як позбутися бруду без подряпин

Восени шкіряні речі використовуються частіше, що не може обійтися без забруднень. Але чистити одяг зі шкіри, як і взуття та аксесуари, потрібно обережна - інакше можна отримати зіпсовану річ.

Як чистити шкіряні речі

Ретельне очищення шкіряних виробів передбачає використання м'якого мийного засобу або сідельного мила. Процедура очищення речей зі шкіри доволі стандартна:

приготуйте розчин з мильної води, намагаючись не робити його занадто концентрованим;

м'якою губкою нанесіть розчин круговими рухами;

протріть річ зі шкіри змоченою у дистильованій воді губкою;

зачекайте, доки шкіряний виріб висохне;

нанесіть спеціальний зволожувальний бальзам для шкіри, щоб відновити початкову еластичність.

Щоб зберегти ідеальний вигляд шкіряних речей, пам'ятайте про обов'язкові кроки в догляді. Тоді матеріал зберігатиме свої властивості.

Обробляйте плями якнайшвидше

Можна використовувати воду кімнатної температури, розчинивши невелику кількість мила. Тільки не тріть з силою забруднене місце - просто промокніть пляму.

Щоб видалити фарбу зі шкіри, радять легенько потерти пляму ватною кулькою, змоченою декількома краплями медичного спирту.

Однак в деяких випадках спирт також може пошкодити поверхню, тому його не слід використовувати на виробах тонкої шкіри. Крім цього, навіть на одязі з грубої шкіри, цей метод слід попередньо перевіряти на непомітній ділянці.

Щоб видалити жир або олію зі шкіри, нанесіть тальк або кукурудзяний крохмаль на забруднену ділянку і залиште на ніч, а наступного дня витріть утворений пил.

Регулярно зволожуйте шкіру

Дізнайтеся, яка у вас тип матеріалу, і використовуйте спеціальний засіб, щоб пом’якшити шкіру та згладити дрібні подряпини. Наносити засіб потрібно м'якою ганчіркою.

Не використовуйте багато води

Хоча воду можна використовувати для чищення шкіри, її слід використовувати дуже економно, оскільки надмірна кількість рідини може призвести до появи плям. Обов'язково використовуйте лише ледь вологі ганчірки для чищення.

Ніколи не періть шкіряні речі в пральній машинці

Шкіра - цупкий, але водночас делікатний матеріал, який, окрім перезволоження, не можна деформувати та нагрівати.

Шкіряні речі не можна прати (фото: Freepik)

Щоб уникнути пошкоджень з часом, потрібно приділяти особливу увагу старим шкіряним виробам. Почніть з видалення пилу, потім акуратно протріть поверхню шкіряного виробу м'якою тканиною з розчином мила та води.

Уникайте надмірної вологості і дайте шкірі повністю висохнути перед використанням.

Деякі пошкодження та плями краще залишити для догляду професійним рукам. Експерт зі шкіри може відновити кольори та текстуру шляхом нагрівання за допомогою спеціальних інструментів, призначених для ремонту матеріалу.

Чим чистити шкіряні речі

Тип шкіри, з якого зроблені речі, впливатимуть на те, який вигляд матиме річ через тривалий період. Але вибір матеріалів для очищення загалом однаковий для будь-якого типу шкіри.

Що можна використовувати для чищення шкіри

Використовуйте лише такі предмети для чищення шкіри, якщо виробник одягу чи аксесуарів не радить інше:

Суха м'яка ганчірка. Це допоможе при регулярному очищенні шкіряного виробу не пошкодити матеріал.

Це допоможе при регулярному очищенні шкіряного виробу не пошкодити матеріал. М'яке мило. Найкраще використовувати сідельне мило - воно краще очищає шкіру. Але його також можна замінити м'яким милом для рук без аромату або засобом для миття посуду.

Найкраще використовувати сідельне мило - воно краще очищає шкіру. Але його також можна замінити м'яким милом для рук без аромату або засобом для миття посуду. Вода. Вода, особливо дистильована, не залишає плям на шкіряних речах та не роз'їдає поверхню. Проте для очищення одягу зі шкіри та інших аксесуарів, води потрібно лише трохи.

Вода, особливо дистильована, не залишає плям на шкіряних речах та не роз'їдає поверхню. Проте для очищення одягу зі шкіри та інших аксесуарів, води потрібно лише трохи. Креми та зволожувачі для шкіри. Якщо за шкірою не доглядати належним чином, з часом вона сохне і тріскається. Спеціалізовані масла служать захисним бар’єром, а також допомагають позбутися бруду або плям на матеріалі.

Щоб почистити шкіряні вироби, використовують м'яку ганчірку (фото: GettyImages)

Чим не можна чистити шкіру

Оскільки шкіра є таким делікатним матеріалом, багато побутових мийних засобів можуть завдати шкоди цьому матеріалу. Тож під час чищення шкіри уникайте наступного: