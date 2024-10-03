Як прати речі на флісі, щоб не утворилися ковтунці

Фліс - це м'який матеріал, який використовують для виготовлення теплих ковдр та одягу. Але, щоб зберегти його властивості та запобігти утворенню ковтунців, за флісом потрібно правильно доглядати.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, як прати речі на флісі.

Як прати речі на флісі

Дбайливе поводження, м'які або натуральні мийні засоби, прохолодна вода і сушіння на повітрі допоможуть зберегти флісовий одяг у стані нового.

Як часто прати флісові речі

Прати фліс радять тільки в разі крайньої потреби. Флісовий одяг і ковдри виготовлені з поліестеру та пластикових волокон і не потребують прання після кожного надягання.

Менш регулярне прання також допомагає зменшити кількість мікроволокна, що потрапляє у вашу пральну машину. Ось, як часто слід прати речі на флісі відповідно до їхнього типу:

світшоти: прання після 6 носінь;

куртки та парки: періть двічі на зимовий сезон;

головні убори, рукавички та шарфи: прати від 3 до 5 разів кожного зимового сезону;

шкарпетки та панчохи: прати після кожного носіння;

легінси та штани: прати після 1-3 вдягань;

ковдри: прати мінімум двічі на сезон залежно від особистих уподобань щодо прання білизни.

Попередня обробка речей на флісі

Перед тим, як прати речі на флісі, точково обробіть будь-які плями м’яким мийним засобом, використовуючи губку.

Обережно протріть забруднену ділянку і залиште річ на 10 хвилин. Потім промокніть пляму паперовим рушником або губкою, змоченими холодною водою.

Не тріть фліс надто сильно, інакше бруд осідає глибше у волокно флісу. Для видалення дуже складних плям спробуйте використати м’яку кислоту, як-от лимонний сік або оцет.

Крім цього, обов'язково видаліть ворсинки з флісу - накопичуючись, вони знижують м’якість і водонепроникність одягу. Використовуйте валик для ворсу, щоб зняти пил та волосся з речей. Крім того, ви можете дуже акуратно провести бритвою по флісу, щоб зрізати ворсинки.

Як прати речі на флісі в пральній машинці

Використовуйте кілька крапель м'якого або натурального засобу для прання у пральній машині. Намагайтеся уникати жорстких мийних засобів з пом'якшувачами, відбілювачами, ароматизаторами та кондиціонерами.

Це найлютіші вороги вашого флісу. Натуральний мийний засіб, зроблений своїми руками, складається з поширених побутових продуктів: 1/4 склянки харчової соди та 1 склянка перекису водню або оцту.

При пранні флісових речей не можна використовувати відбілювачі та кондиціонери (ілюстративне фото: Freepik)

Краще використовувати оцет - він усуває неприємні запахи, має антибактеріальну дію і допомагає видалити мило та бруд.

Щоб зменшити кількість ворсинок, дотримуйтеся наступного:

вивертайте флісові речі навиворіт;

уникайте прання флісу з одягом та речами, що утворюють ворсинки, наприклад, бавовняною фланеллю або тканинними рушниками;

фліс також притягує шерсть домашніх тварин, тому перед пранням видаляйте ворс з речей.

Увімкніть пральну машину в режим делікатного прання з прохолодною водою. Делікатне прання або полоскання - все, що потрібно флісу, щоб волокна залишалися м’якими та пухкими. Тепла або гаряча вода під час інтенсивного циклу погіршить якість і зменшить водонепроникність флісу з часом.

Як прати флісові речі вручну

Ручне прання в прохолодній воді - найбезпечніший спосіб прання флісу. Хоча загалом флісовий одяг можна прати в пральній машинці, певні речі, можливо, доведеться прати вручну, щоб не вимити барвники в тканині.

Щоб випрати флісовий одяг вручну, наповніть таз або ванну прохолодною водою. Для ручного прання використовуйте м’який або натуральний засіб для прання.

Синтетичні волокна з поліефірного флісу стійкі до плям, тому лише невелика кількість засобу та води допоможе позбутися від бруду. Якщо використовувати багато прального порошку, він може накопичуватися у волокнах і зробити його менш м’яким і пухнастим.

Обережно потріть тканину руками протягом 5 хвилин. Зосередьтеся на місцях, які вбирають піт та бруд. Флісові речі, які мають особливо стійкий запах або плями, залиште на 30-40 хвилин, перш ніж прополоскати водою. Промийте та повторіть цей процес у чистій воді, доки рідина не стане прозорою.

Як сушити речі на флісі

Зазвичай флісові речі можна сушити на повітрі, як і багато інших речей. Але можна пришвидшити процес за допомогою сушіння у сушильному приладі.

Як сушити фліс на повітрі

Флісовий одяг радять сушити на вішалках, щоб речі не пом'ялися. Щоб зберегти колір тканини від вицвітання, сушіть речі на повітрі всередині приміщення або в тіні подалі від прямих сонячних променів.

Як сушити флісові речі в сушарці

Сушити флісові речі у сушильній машині потрібно на найнижчому рівні, обравши режим для делікатних речей. Але сушити речі таким чином можна лише тоді, коли на етикетці зазначено, що можна використовувати сушарку.